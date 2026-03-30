Eleições 2026

Quaest: veja pesquisa para governo do ES encomendada por jornal mineiro

Realizado entre os dias 22 e 25 de março, levantamento analisou diferentes cenários, de primeiro e segundo turnos, a pedido do Estado de Minas

Publicado em 30 de março de 2026 às 18:04

Ricardo Ferraço, Lorenzo Pazolini, Magno Malta e Helder Salomão: disputa pelo governo Crédito: Montagem AG

Pesquisa eleitoral da Quaest, divulgada no domingo (29), mostra como está a corrida visando à disputa pelo comando do governo do Espírito Santo nas eleições deste ano. Encomendado pelo Estado de Minas, o levantamento analisou diferentes cenários, de primeiro e segundo turnos, com possíveis candidatos.

Segundo a pesquisa, o atual vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) lidera o primeiro cenário, com 26% das intenções de voto. Na sequência, aparecem o senador Magno Malta (PL), com 18%, seguido do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 17%. Ambos empatam tecnicamente. O deputado federal Helder Salomão (PT), por sua vez, foi mencionado por 6% dos entrevistados. Há 20% que se dizem indecisos, enquanto brancos, nulos e aqueles não vão votar somam 13%.

Em outro cenário, sem Magno Malta, Ferraço atinge 33% das intenções de voto, enquanto Pazolini chega a 21% e Helder, a 8%. A pesquisa aponta 21% de indecisos, com 17% dizendo que vão votar em branco, anular ou não vão votar.

Quando o cenário exclui o prefeito de Vitória, o vice-governador surge com 25% das intenções de voto, seguido por Magno Malta, que chega a 22%, resultando em empate técnico entre eles. Nesse cenário, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), segundo a pesquisa Quaest, aparece com 11%, seguido por Helder, que alcança 10%. Vale ressaltar que Arnaldinho anunciou desistência da pré-candidatura ao governo nas eleições deste ano. Nesse contexto, indecisos são 19%, enquanto brancos, nulos e abstenções somam 13%.

Em um quarto cenário, Ferraço aparece com 36%, à frente de Arnaldinho, com 11%, e Salomão, com 10%. Indecisos são 23%, com branco, nulo e abstenções somando 20%.

O levantamento ouviu 1.104 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 22 e 25 de março. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Confira os cenários de 1º turno

Cenário 1 - 1º turno

Ricardo Ferraço (MDB): 26%;

Magno Malta (PL): 18%;

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 17%;

Helder Salomão (PT): 6%;

Indecisos: 20%;

Branco/nulo/não vai votar: 13%.

Cenário 2 - 1º turno

Ricardo Ferraço (MDB): 33%;

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 21%;

Helder Salomão (PT): 8%;

Indecisos: 21%;

Branco/nulo/não vai votar: 17%.

Cenário 3 - 1º turno

Ricardo Ferraço (MDB): 36%;

Arnaldinho Borgo (PSDB): 11%;

Helder Salomão (PT): 10%;

Indecisos: 23%;

Branco/nulo/não vai votar: 20%.

Cenário 4 - 1º turno

Ricardo Ferraço (MDB): 25%;

Magno Malta (PL): 22%;

Arnaldinho Borgo (PSDB): 11%;

Helder Salomão (PT): 10%;

Indecisos: 19%;

Branco/nulo/não vai votar: 13%.

Cenários de segundo turno

A pesquisa da Quaest também analisou cenários visando ao segundo turno das eleições. O estudo mostra que em uma hipotética disputa entre Pazolini e Ricardo Ferraço, há empate técnico entre o prefeito e o vice-governador: 34% a 33%, respectivamente. Nesse levantamento, há 18% de indecisos e 15% de branco, nulo ou não vai votar.

Já em um possível confronto entre Ricardo Ferraço e Magno Malta, o emedebista apresenta vantagem, com 38% contra 29%. Indecisos são 16% e brancos, nulos ou não vai votar somam 17%.

A liderança do vice-governador é mantida quando seu nome é testado em um cenário de disputa no segundo turno com Arnaldinho. Nesse caso, Ferraço chega a 42%, enquanto o tucano tem 17%. Os indecisos são 21%. Brancos, nulos e não vai votar chegam a 20%.

Em outro cenário, sem Ferraço no segundo turno, Pazolini aparece com 38% das intenções, ante 26% de Magno Malta, com 16% de indecisos e 17% de branco, nulo e abstenções.

A pesquisa também testou um cenário com Pazolini e Helder Salomão no segundo turno. Nesse caso, o prefeito de Vitória aparece com 42%, contra 16% do deputado. Há 20% de indecisos, enquanto branco, nulo e não vai votar somam 22%.

Outro cenário testado apresenta Magno Malta com 34% das intenções de voto contra 25% de Arnaldinho. Os indecisos são 20% e branco, nulo e abstenções chegam a 21%.

Confira cenários de 2º turno

Cenário 1 - 2º turno

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 34%;

Ricardo Ferraço (MDB): 33%;

Indecisos: 18%;

Branco/nulo/não vai votar: 15%.

Cenário 2 - 2º turno

Ricardo Ferraço (MDB): 38%;

Magno Malta (PL): 29%;

Indecisos: 16%;

Branco/nulo/não vai votar: 17%.

Cenário 3 - 2º turno

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 38%;

Magno Malta (PL): 29%;

Indecisos: 16%;

Branco/nulo/não vai votar: 17%.

Cenário 4 - 2º turno

Ricardo Ferraço (MDB): 42%;

Arnaldinho Borgo (PSDB): 17%;

Indecisos: 21%;

Branco/nulo/não vai votar: 20%.

Cenàrio 5 - 2º turno

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 42%;

Helder Salomão (PT): 16%;

Indecisos: 20%;

Branco/nulo/não vai votar: 22%.

Cenário 6 - 2º turno

Magno Malta (PL): 34%;

Arnaldinho Borgo (PSDB): 25%;

Indecisos: 20%;

Branco/nulo/não vai votar: 21%.

Governo Casagrande bem avaliado

A pesquisa da Quaest para o Estado de Minas também revelou que a gestão do governador do Renato Casagrande (PSB), que sai do cargo na próxima quinta-feira (2), para disputar vaga no Senado, tem 77% de aprovação entre os ouvidos no levantamento. Para 57% dos entrevistados, o governo é positivo, enquanto 30% o consideram regular e 8% avaliam a administração negativamente.

Detalhes da pesquisa A pesquisa Genial/Quaest, encomendada pelo jornal Estado de Minas e realizada entre os dias 22 e 25 de março de 2026, ouviu 1.104 eleitores capixabas com 16 anos ou mais, possui uma margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%, estando registrada sob o protocolo ES-09728/2026.



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