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Saiba onde deve chover neste domingo (29) no Espírito Santo

Saiba onde deve chover neste domingo (29) no Espírito Santo

Segundo o Incaper, chuva deve atingir principalmente áreas litorâneas, com aumento nas temperaturas no restante do Estado

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de março de 2026 às 13:38

O domingo (29) deve começar com chuva no litoral do Espírito Santo, com abertura de nuvens ao longo do dia. Segundo o Incaper, a previsão indica aumento de umidade marítima, o que favorece a formação de chuva principalmente pela manhã.

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Nas áreas mais afastadas do litoral, o céu deve ficar parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas apresentam leve elevação em todo o Estado.

Grande Vitória e litoral concentram chuva

Na Grande Vitória, a previsão é de muitas nuvens com chuva pela manhã, e abertura do tempo ao longo do dia. As temperaturas variam entre 21 °C e 33 °C. Em Vitória, a mínima é de 22 °C e a máxima de 32 °C.

Na Região Nordeste, o cenário é semelhante, com chuva pela manhã e redução da nebulosidade no decorrer do dia. Os termômetros variam entre 23 °C e 32 °C.

Já na Região Sul, a chuva se concentra apenas no litoral pela manhã. Nas demais áreas, não há previsão de chuva. Nas regiões menos elevadas, a temperatura varia entre 20 °C e 34 °C, enquanto nas áreas altas fica entre 17 °C e 31 °C.

Interior terá tempo mais estável

Nas regiões Serrana e Noroeste, o céu deve ficar nublado, mas sem previsão de chuva ao longo do dia. Na Região Serrana, as temperaturas variam entre 17 °C e 29 °C nas áreas menos elevadas, e entre 16 °C e 28 °C nas áreas mais altas.

No Noroeste, os termômetros vão de 22 °C a 33 °C nas áreas menos elevadas. Em cidades como Mantenópolis e Alto Rio Novo, a variação é de 21 °C a 31 °C. Já na Região Norte, há previsão de muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia, com temperaturas entre 23 °C e 33 °C.

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