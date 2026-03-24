'Vórtice Ciclônico'

VCAN: mudanças na circulação dos ventos aumentam chuvas no ES

Fenômeno atmosférico favorece pancadas intensas nesta primeira semana do outono; instabilidade deve perder força até sexta-feira (27)

Publicado em 24 de março de 2026 às 08:41

Deslocamento de um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) sobre o Brasil, entre 23 e 27 de março de 2026 Crédito: Climatempo

O início da primeira semana do outono deve ser marcado por pancadas de chuva mais frequentes e risco de temporais no Espírito Santo. O motivo é o deslocamento de um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) da atmosfera.

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o VCAN é uma circulação ciclônica de ventos, no sentido horário (como os ponteiros de um relógio), observada a cerca de 10 quilômetros de altitude. No centro do sistema, em superfície, o tempo tende a ficar firme, com poucas nuvens. Já nas áreas mais afastadas — na borda da circulação — podem se formar fortes áreas de instabilidade, com potencial para temporais.

Nesta terça-feira, o centro do VCAN avança sobre o Espírito Santo e o leste de Minas Gerais. Fortes pancadas de chuva podem ocorrer nesses estados, além de regiões do norte e do centro-oeste de São Paulo. No fim do dia, o sistema deve se posicionar próximo à divisa entre Minas Gerais e Goiás.

A previsão para quarta-feira (25), no Espírito Santo, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), é de chuva nas regiões Norte e Noroeste do Estado.

A umidade transportada pelos ventos costeiros provoca chuva na madrugada e pela manhã na Região Nordeste, com predomínio de tempo aberto nos demais períodos. Ao longo do dia, há variação de nuvens e possibilidade de chuva rápida em outras áreas do Norte, exceto no sul da Região Noroeste. Nas demais regiões, inclusive na Grande Vitória, não há previsão de chuva. As temperaturas sobem ligeiramente, e o vento sopra de fraco a moderado no litoral.

Na quinta-feira (26), conforme o Incaper, o dia começa com chuva rápida entre a madrugada e a manhã na Grande Vitória, Nordeste, Noroeste e extremo Norte capixaba, devido à entrada de umidade marítima transportada por ventos costeiros. Nos demais períodos, o tempo fica aberto, sem previsão de chuva. Nas outras regiões do Estado, o dia será de sol entre nuvens, também sem chuva. As temperaturas permanecem estáveis em todas as áreas.

Ao longo da semana, o VCAN avança para a região central do país e deve se dissipar até sexta-feira (27).

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