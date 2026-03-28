Norte do ES tem previsão de chuvas intensas para este sábado (28)
Publicado em 28/03/2026 às 08h42
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas (nível amarelo) em cidades do Norte do Espírito Santo, válido da 0h01 até as 23h59 deste sábado (28). A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.
Cidades incluídas no alerta:
- Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Colatina, Conceição da Barra, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marilândia, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, Sooretama, Vila Pavão e Vila Valério.
Recomendações do Inmet:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores.
- Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Para mais informações ou em caso de emergência, acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).