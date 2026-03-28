Norte do ES tem previsão de chuvas intensas para este sábado (28)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas (nível amarelo) em cidades do Norte do Espírito Santo, válido da 0h01 até as 23h59 deste sábado (28). A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.