Home
>
Clima no ES
>
Chuva deve ganhar força no ES entre sexta (27) e sábado (28)

Chuva deve ganhar força no ES entre sexta (27) e sábado (28)

Segundo a Climatempo, instabilidades podem provocar pancadas frequentes e risco de acumulados elevados no Estado, principalmente na áreas litorâneas

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de março de 2026 às 18:52

tempo nublado; tempo chuvoso; tempo fechado; chuva; chuva em Vitória
Previsão indica mudança no tempo do Espírito Santo a partir deste sexta-feira (27) Crédito: Fernando Madeira

A chuva deve voltar a ganhar força no litoral do Espírito Santo a partir desta sexta-feira (27), com previsão de pancadas frequentes e volumes elevados em curto intervalo de tempo. 

Recomendado para você

Segundo a Climatempo, instabilidades podem provocar pancadas frequentes e risco de acumulados elevados no Estado, principalmente na áreas litorâneas

Chuva deve ganhar força no ES entre sexta (27) e sábado (28)

Volume chegou a 90 mm no interior e provocou deslizamento de barreira e danos em vias da cidade, segundo a Defesa Civil Municipal

Chuva faz asfalto ceder, caminhão afundar e bloqueia rodovias em Nova Venécia

Município registrou 130mm em cerca de uma hora e o muro de uma desabou, o que fez com que a água inundasse uma escola; no interior, existe o risco de represas colapsarem

Chuva volumosa causa inundações, deixa desalojados e liga alerta em Boa Esperança

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a tendência é de intensificação das instabilidades também no sábado (28), com chuva atingindo principalmente as áreas do litoral do Estado. A previsão indica que os acumulados podem ultrapassar entre 60 e 80 mm.

Sistema favorece instabilidade

Deslocamento de um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) sobre o Brasil, entre 23 e 27 de março de 2026
Deslocamento de um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) sobre o Brasil, até dia 27 de março de 2026 Crédito: Climatempo

Ainda segundo a Climatempo, a mudança no tempo ocorre por causa da atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) , que favorece a formação de nuvens carregadas sobre o leste do Nordeste e parte do Sudeste.

Conforme a empresa, a VCAN é uma circulação ciclônica de ventos, no sentido horário (como os ponteiros de um relógio), observada a cerca de 10 quilômetros de altitude. No centro do sistema, em superfície, o tempo tende a ficar firme, com poucas nuvens. Já nas áreas mais afastadas — na borda da circulação — podem ocorrer fortes áreas de instabilidade, com potencial para temporais.

Além disso, um sistema de alta pressão em superfície contribui para o aumento da chuva ao favorecer o transporte de umidade do oceano em direção ao continente. A combinação desses fatores deve manter condições para chuva moderada a forte nas próximas 48h.

Segundo a Climatempo, pontos do litoral do Espírito Santo estão entre as áreas com maior risco de chuva intensa, incluindo a Capital. Nessas regiões, a persistência da chuva pode provocar acumulados elevados e aumentar o risco de alagamentos, principalmente em áreas urbanas e locais mais vulneráveis.

Mudança no tempo após dias mais estáveis

A previsão indica uma mudança no padrão do tempo no Estado. Ao longo desta semana, o Espírito Santo teve períodos com pouca chuva em parte das regiões, com tendência de redução das instabilidades até esta quinta-feira (26). Com a nova atuação do VCAN e a entrada de umidade do oceano, a expectativa é de retorno da chuva mais persistente nos próximos dias.

Leia mais

Imagem - Neblina escura chama a atenção na orla de Camburi

Neblina escura chama a atenção na orla de Camburi

Imagem - Fiscalização investiga mancha desconhecida no Rio Pancas em Colatina

Fiscalização investiga mancha desconhecida no Rio Pancas em Colatina

Imagem - Chuva faz asfalto ceder, caminhão afundar e bloqueia rodovias em Nova Venécia

Chuva faz asfalto ceder, caminhão afundar e bloqueia rodovias em Nova Venécia

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais