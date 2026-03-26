Previsão

Chuva deve ganhar força no ES entre sexta (27) e sábado (28)

Segundo a Climatempo, instabilidades podem provocar pancadas frequentes e risco de acumulados elevados no Estado, principalmente na áreas litorâneas

Publicado em 26 de março de 2026 às 18:52

Previsão indica mudança no tempo do Espírito Santo a partir deste sexta-feira (27) Crédito: Fernando Madeira

A chuva deve voltar a ganhar força no litoral do Espírito Santo a partir desta sexta-feira (27), com previsão de pancadas frequentes e volumes elevados em curto intervalo de tempo.

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a tendência é de intensificação das instabilidades também no sábado (28), com chuva atingindo principalmente as áreas do litoral do Estado. A previsão indica que os acumulados podem ultrapassar entre 60 e 80 mm.

Sistema favorece instabilidade

Deslocamento de um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) sobre o Brasil, até dia 27 de março de 2026 Crédito: Climatempo

Ainda segundo a Climatempo, a mudança no tempo ocorre por causa da atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) , que favorece a formação de nuvens carregadas sobre o leste do Nordeste e parte do Sudeste.

Conforme a empresa, a VCAN é uma circulação ciclônica de ventos, no sentido horário (como os ponteiros de um relógio), observada a cerca de 10 quilômetros de altitude. No centro do sistema, em superfície, o tempo tende a ficar firme, com poucas nuvens. Já nas áreas mais afastadas — na borda da circulação — podem ocorrer fortes áreas de instabilidade, com potencial para temporais.

Além disso, um sistema de alta pressão em superfície contribui para o aumento da chuva ao favorecer o transporte de umidade do oceano em direção ao continente. A combinação desses fatores deve manter condições para chuva moderada a forte nas próximas 48h.

Segundo a Climatempo, pontos do litoral do Espírito Santo estão entre as áreas com maior risco de chuva intensa, incluindo a Capital. Nessas regiões, a persistência da chuva pode provocar acumulados elevados e aumentar o risco de alagamentos, principalmente em áreas urbanas e locais mais vulneráveis.

Mudança no tempo após dias mais estáveis

A previsão indica uma mudança no padrão do tempo no Estado. Ao longo desta semana, o Espírito Santo teve períodos com pouca chuva em parte das regiões, com tendência de redução das instabilidades até esta quinta-feira (26). Com a nova atuação do VCAN e a entrada de umidade do oceano, a expectativa é de retorno da chuva mais persistente nos próximos dias.

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