Transtornos

Chuva faz asfalto ceder, caminhão afundar e bloqueia rodovias em Nova Venécia

Volume chegou a 90 mm no interior e provocou deslizamento de barreira e danos em vias da cidade, segundo a Defesa Civil Municipal

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de março de 2026 às 14:07

Chuva causa asfalto cedido, queda de barreira e interdição de rodovias em Nova Venécia Crédito: Defesa Civil Municipal de Nova Venécia

A forte chuva que atingiu Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (24), provocou diversos transtornos, incluindo o desabamento de parte do asfalto, um caminhão afundado e interdições em rodovias. No bairro Margareth, uma rua teve o asfalto cedido devido a problemas na rede de drenagem. Com isso, um caminhão acabou afundando no local, evidenciando os danos causados pelo grande volume de água.

De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal na manhã desta quarta-feira (25), choveu cerca de 66 milímetros na sede nas últimas 24 horas. No interior do município, o acumulado chegou a 90 milímetros.

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O volume de chuva também causou interdições temporárias em duas rodovias. Na saída de Nova Venécia para Boa Esperança, o tráfego chegou a ser interrompido, mas já foi liberado. Já na saída para São Mateus, uma barreira deslizou e interditou a pista por cerca de duas horas, até a conclusão dos trabalhos de limpeza.

No bairro Filomena, árvores foram retiradas de uma área considerada de risco. O trecho é o principal acesso para quem chega ao município vindo de São Mateus. Segundo a Defesa Civil, as equipes seguem atuando nesta quarta-feira (25), monitorando pequenos deslizamentos e realizando a limpeza das vias afetadas. Apesar dos transtornos, não há registro de feridos.

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