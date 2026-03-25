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Chuva faz asfalto ceder, caminhão afundar e bloqueia rodovias em Nova Venécia

Chuva faz asfalto ceder, caminhão afundar e bloqueia rodovias em Nova Venécia

Volume chegou a 90 mm no interior e provocou deslizamento de barreira e danos em vias da cidade, segundo a Defesa Civil Municipal

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de março de 2026 às 14:07

Chuva causa asfalto cedido, queda de barreira e interdição de rodovias em Nova Venécia
Chuva causa asfalto cedido, queda de barreira e interdição de rodovias em Nova Venécia Crédito: Defesa Civil Municipal de Nova Venécia

A forte chuva que atingiu Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (24), provocou diversos transtornos, incluindo o desabamento de parte do asfalto, um caminhão afundado e interdições em rodovias. No bairro Margareth, uma rua teve o asfalto cedido devido a problemas na rede de drenagem. Com isso, um caminhão acabou afundando no local, evidenciando os danos causados pelo grande volume de água.

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De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal na manhã desta quarta-feira (25), choveu cerca de 66 milímetros na sede nas últimas 24 horas. No interior do município, o acumulado chegou a 90 milímetros.

Veja como ficou a cidade após o temporal em Nova Venécia

Chuva causa asfalto cedido, queda de barreira e interdição de rodovias em Nova Venécia por Defesa Civil Municipal de Nova Venécia
Chuva causa asfalto cedido, queda de barreira e interdição de rodovias em Nova Venécia por Defesa Civil Municipal de Nova Venécia
Chuva causa asfalto cedido, queda de barreira e interdição de rodovias em Nova Venécia por Defesa Civil Municipal de Nova Venécia
Chuva causa asfalto cedido, queda de barreira e interdição de rodovias em Nova Venécia por Defesa Civil Municipal de Nova Venécia
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Chuva causa asfalto cedido, queda de barreira e interdição de rodovias em Nova Venécia por Defesa Civil Municipal de Nova Venécia

O volume de chuva também causou interdições temporárias em duas rodovias. Na saída de Nova Venécia para Boa Esperança, o tráfego chegou a ser interrompido, mas já foi liberado. Já na saída para São Mateus, uma barreira deslizou e interditou a pista por cerca de duas horas, até a conclusão dos trabalhos de limpeza.

No bairro Filomena, árvores foram retiradas de uma área considerada de risco. O trecho é o principal acesso para quem chega ao município vindo de São Mateus. Segundo a Defesa Civil, as equipes seguem atuando nesta quarta-feira (25), monitorando pequenos deslizamentos e realizando a limpeza das vias afetadas. Apesar dos transtornos, não há registro de feridos.

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