Como suspensão da Ypê pela Anvisa virou tema de disputa política nas redes

Crédito: Ypê/Divulgação

A suspensão de lotes de produtos da marca Ypê pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária rapidamente ultrapassou o debate sanitário e virou mais um capítulo da polarização política brasileira nas redes sociais.

A controvérsia começou na quinta-feira (7/5), quando a Anvisa determinou o recolhimento de detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes fabricados pela empresa na unidade de Amparo, no interior de São Paulo . A medida atingia todos os lotes cuja numeração terminava em 1.

Além do recolhimento, a agência havia determinado a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos itens afetados, após identificar falhas no processo de fabricação e risco de contaminação microbiológica.

Embora a Anvisa tenha suspendido temporariamente os efeitos da medida após recurso apresentado pela Ypê, a agência afirma que não reviu sua avaliação técnica sobre o risco sanitário e mantém a recomendação para que consumidores não usem os produtos dos lotes afetados até decisão definitiva do caso.

A própria Ypê informou que decidiu manter paralisada parte da produção da fábrica de produtos líquidos enquanto implementa medidas exigidas pela agência.

Em poucas horas, o episódio deixou de ser apenas uma discussão sobre vigilância sanitária e passou a ocupar o centro de uma batalha política nas redes.

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro passaram a acusar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de perseguição contra a empresa, apontando o fato de integrantes da família controladora da Química Amparo — dona da marca Ypê — terem feito doações para a campanha de reeleição de Bolsonaro em 2022.

Segundo registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), membros da família Beira, ligada ao grupo controlador da empresa, doaram juntos R$ 1 milhão à campanha do ex-presidente.

A relação política da empresa com o bolsonarismo já havia sido alvo de debate anteriormente. Em 2022, a Química Amparo foi condenada pela Justiça do Trabalho por assédio eleitoral após promover uma live interna em apoio a Bolsonaro junto a funcionários. Na ocasião, a companhia afirmou ser apartidária.

Conteúdo nas redes

Nas redes sociais, influenciadores, políticos e celebridades passaram a publicar vídeos consumindo ou comprando produtos da marca em uma espécie de campanha informal de apoio à empresa.

O vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo, publicou um vídeo lavando louça com detergente da marca e convocando seguidores a comprarem produtos Ypê.

"Vamos acabar com essa sacanagem que estão fazendo com essa empresa 100% brasileira", afirmou.

Post o instagram do vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo Crédito: Reprodução/Redes sociais

O senador Cleitinho também gravou um vídeo utilizando o produto enquanto criticava a atuação da Anvisa. Em tom de deboche, questionou se o órgão fiscalizaria "a bucha de cada brasileiro".

Já o deputado estadual Lucas Bove afirmou que a empresa estaria sendo "perseguida" por ser "bolsonarista".

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, adotou um discurso mais moderado: defendeu que os consumidores trocassem os lotes afetados, mas criticou o que chamou de "massacre" contra a companhia.

Celebridades também entraram na discussão.

A cantora Jojo Todynho publicou vídeos lavando louça com detergente da marca e afirmando que continuaria usando os produtos.

O ator Júlio Rocha ironizou a situação em comentários nas redes sociais. Em uma publicação, afirmou que já havia "tomado banho com Ypê" e usado os produtos em brincadeiras com os filhos.

Internautas também passaram a compartilhar memes e imagens geradas por inteligência artificial associando a marca à direita política. Algumas postagens sugeriam até que a empresa eliminasse a cor vermelha de determinados produtos, em referência ao PT.

Outros usuários incentivavam consumidores a comprarem os produtos como forma de protesto político.

Ao mesmo tempo, órgãos de vigilância sanitária reforçavam que o alerta permanecia válido.

O Centro de Vigilância Sanitária (CVS) de São Paulo reiterou que o risco sanitário seguia em análise e recomendou que consumidores evitassem utilizar os produtos dos lotes atingidos até uma decisão definitiva.

A própria decisão da Anvisa de suspender temporariamente as medidas após o recurso da empresa ajudou a alimentar interpretações conflitantes sobre o caso.

De um lado, apoiadores da marca passaram a afirmar que a suspensão provaria que a decisão inicial havia sido exagerada ou motivada politicamente. De outro, autoridades sanitárias insistiam que a recomendação para não usar os produtos continuava válida até o julgamento final do recurso.

Com o recurso administrativo apresentado pela Ypê contra a decisão, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve se reunir nesta semana para avaliar se mantém ou revoga a suspensão, segundo reportagem do Fantástico.