Morador da Serra é preso em MG transportando drogas para Vitória

Um homem de 33 anos, morador da Serra foi preso em Governador Valadares, Minas Gerais, enquanto transportava drogas que seriam entregues em Vitória, no Espírito Santo. Os entorpecentes estavam escondidos no assoalho do banco do passageiro de um carro e embalados com pó de café para mascarar o cheiro.





Segundo a Polícia Militar mineira, o homem dirigia um Chevrolet Onix quando foi abordado pelos policiais. Durante a fiscalização, os militares localizaram quatro pacotes escondidos no veículo: dois com haxixe e dois com crack.





Ainda conforme a corporação, o suspeito confessou que havia pegado o material em Governador Valadares, próximo a uma praça, e que faria a entrega em Vitória em troca de R$ 2,5 mil. O homem, que não teve o nome divulgado, foi preso e encaminhado para a delegacia da região.