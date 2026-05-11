  • 'Atenção, Ancelotti': imprensa internacional se impressiona com Neymar às vésperas da convocação
Vai para Copa?

'Atenção, Ancelotti': imprensa internacional se impressiona com Neymar às vésperas da convocação

Atacante foi decisivo ao encerrar jejum de sete jogos sem vitória do Santos

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 09:45

Estadão Conteúdo

Neymar, jogador do Santos Código19/Folhapress

Aplaudido pela torcida do Santos ao ser decisivo na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull bragantino, na Vila Belmiro, encerrado jejum de sete jogos sem vitórias da equipe, Neymar voltou aos holofotes na Europa, impressionando a imprensa internacional que mais uma vez o cobrou na convocação final de Carlo Ancelotti.

O camisa 10 abriu o marcador para o Santos no último lance do primeiro tempo e vem lutando contra as lesões e o preparo físico desde a largada da temporada para disputar sua última Copa do Mundo da carreira, sonhando com o inédito título na brilhante carreira.

Imprensa pelo mundo

"Neymar brilha antes da pré-lista", publicou o Diário As, da Espanha, em alerta a Carlo Ancelotti, que sempre vem sendo questionado sobre a convocação do experiente jogador e jamais deixou claro se irá levá-lo para a Copa dos Estados Unidos, Canadá e México. A convocação final ocorre no dia 18 de maio.

"O Atacante do Santos marcou o gol que encaminhou a vitória de sua equipe poucas horas antes de Ancelotti enviar à Fifa sua primeira lista de jogadores (com 55 jogadores)", continuou o jornal, destacando, ainda, que "Neymar não se dá por vencido (na luta pela vaga) e realizou uma de suas melhores partidas nos últimos meses".

O francês L'Équipe também se impressionou com a atuação do santista diante do Bragantino. "Neymar se destacou na vitória do Santos contra o Bragantino, a uma semana da lista do Brasil para a Copa do Mundo de 2026", trouxe em sua manchete.

Neymar foi decisivo na vitória sobre o Bragantino por 2 a 0, pelo Brasileirão
Neymar foi decisivo na vitória sobre o Bragantino por 2 a 0, pelo Brasileirão Código19/Folhapress

E fez uma análise positiva do jogador. "Com a recuperação da sua boa forma, que deixa para trás as oscilações de humor nos treinos, o ex-jogador do PSG ainda pode sonhar com uma vaga na lista do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo."

Grandes rivais brasileiros, os argentinos também parecem impressionados com Neymar. "Atenção, Ancelotti: novo gol de Neymar no Santos, que sonha com a Copa do Mundo", escreveu o Diário Olé, chamando a atenção de Ancelotti. A TyC Sports foi em linha semelhante. "Neymar marca outro gol e segue sonhando com a o Mundial de 2026."

Até o alemão Bild parece confiar em uma convocação de Neymar. "O sonho de Neymar, superestrela brasileira, de disputar a Copa do Mundo continua vivo", escreveu o jornal em resumo dos principais acontecimentos do fim de semana.

