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Fiscalização investiga mancha desconhecida no Rio Pancas em Colatina

Publicado em 25/03/2026 às 16h57
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra substância desconhecida sendo levada pela correnteza; prefeitura acionou equipe de fiscalização ambientar para identificar da origem do material

Uma mancha de origem desconhecida no Rio Pancas, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, preocupou moradores na manhã desta quarta-feira (25). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma substância de tonalidade clara sendo levada pela correnteza. Quem registrou as imagens expressa indignação e teme que a substância leve à morte de peixes.

Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que realizou uma vistoria no local nesta tarde, na região de encontro com o Rio Doce, após relatos sobre possível descarte irregular de resíduos oleosos. Durante a inspeção, não foi identificada a presença de resíduos na superfície da água no ponto indicado. Esclareceu ainda que tomou conhecimento da situação no final da manhã desta quarta-feira e destacou que a divulgação de possíveis irregularidades exclusivamente pelas redes sociais pode dificultar a atuação dos órgãos de fiscalização e comprometer a apuração adequada dos fatos.

A orientação, segundo a pasta, é que ocorrências dessa natureza sejam comunicadas, de forma imediata, pelos canais oficiais, como a Ouvidoria Municipal e o Disque Denúncia (181), garantindo maior agilidade na resposta e na responsabilização dos envolvidos.

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