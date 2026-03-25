Fiscalização investiga mancha desconhecida no Rio Pancas em Colatina

Uma mancha de origem desconhecida no Rio Pancas, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, preocupou moradores na manhã desta quarta-feira (25). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma substância de tonalidade clara sendo levada pela correnteza. Quem registrou as imagens expressa indignação e teme que a substância leve à morte de peixes.

Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que realizou uma vistoria no local nesta tarde, na região de encontro com o Rio Doce, após relatos sobre possível descarte irregular de resíduos oleosos. Durante a inspeção, não foi identificada a presença de resíduos na superfície da água no ponto indicado. Esclareceu ainda que tomou conhecimento da situação no final da manhã desta quarta-feira e destacou que a divulgação de possíveis irregularidades exclusivamente pelas redes sociais pode dificultar a atuação dos órgãos de fiscalização e comprometer a apuração adequada dos fatos.