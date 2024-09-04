Mariana Gesteira conquista seu segundo bronze nas Paralimpíadas de Paris

"Foi díficil voltar depois da prova de ontem onde esperava um resultado melhor, o bronze para gente tem gosto da medalha de ouro, isso escreve uma história diferente aqui, foi o tempo praticamente igual, muito feliz de viver isso aqui, poder reescrever essa história de uma forma diferente, agora com uma sensação de que eu cumpri o que eu me propus à fazer que é nadar nas melhores marcas e conquistar resultados mais expressivos", disse Mariana depois de sair das piscinas.