Mariana Gesteira conquista seu segundo bronze nas Paralimpíadas de Paris

Temos atletas representando o ES brilhando novamente nas piscinas de Paris, Mariana Gesteira que já havia conquistado uma medalha de bronze na terça-feira (04) nos 100m costas na classe S9, nesta quarta-feira (4) pegou mais um bronze, desta vez nos 100 metros nado livre com a medalha de bronze.
Mariana volta à piscina no próximo sábado (7) para a prova de revezamento 4x100 metros nado livre.
"Foi díficil voltar depois da prova de ontem onde esperava um resultado melhor, o bronze para gente tem gosto da medalha de ouro, isso escreve uma história diferente aqui, foi o tempo praticamente igual, muito feliz de viver isso aqui, poder reescrever essa história de uma forma diferente, agora com uma sensação de que eu cumpri o que eu me propus à fazer que é nadar nas melhores marcas e conquistar resultados mais expressivos", disse Mariana depois de sair das piscinas.