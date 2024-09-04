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É do ES!

Mariana Gesteira conquista seu segundo bronze nas Paralimpíadas de Paris

Mariana que já havia conquistado a medalha na terça-feira (03) nos 100m costas S9, dessa vez foi nos 100 metros nado livre
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

04 set 2024 às 15:52

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 15:52

A nadadora do Álvares Cabral, Mariana Ribeiro Gesteira, com seu treinador Leonardo Miglinas, conquistou a segunda medalha na Paralimpíada de Paris.
A nadadora do Álvares Cabral, Mariana Ribeiro Gesteira conquistou a segunda medalha na Paralimpíada de Paris. Crédito: Instagram Mariana Gesteira
Temos atletas representando o ES brilhando novamente nas piscinas de Paris, Mariana Gesteira que já havia conquistado uma medalha de bronze na terça-feira (04) nos 100m costas na classe S9, nesta quarta-feira (4) pegou mais um bronze, desta vez nos 100 metros nado livre com a medalha de bronze. 
Mariana volta à piscina no próximo sábado (7) para a prova de revezamento 4x100 metros nado livre. 
"Foi díficil voltar depois da prova de ontem onde esperava um resultado melhor, o bronze para gente tem gosto da medalha de ouro, isso escreve uma história diferente aqui, foi o tempo praticamente igual, muito feliz de viver isso aqui, poder reescrever essa história de uma forma diferente, agora com uma sensação de que eu cumpri o que eu me propus à fazer que é nadar nas melhores marcas e conquistar resultados mais expressivos", disse Mariana depois de sair das piscinas. 

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