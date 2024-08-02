Tatiana Weston-Webb avança à semifinal e Luana é eliminada no surfe

O Brasil flertou com duas semifinalistas no surfe feminino nas Olimpíadas de Paris-2024 , mas não deu. Tatiana Weston-Webb até venceu sua bateria, mas Luana Silva foi derrotada, nesta quinta-feira (1°), em Teahupoo, no Taiti.

Tati Weston-Webb nrilhou na bateria e avançou à semifinal no surfe Crédito: William Lucas/COB

Tati Weston-Webb venceu sua bateria contra a espanhola Nadia Erostarbe (ESP). A brasileira teve somatório de 8.10 (4.50 e 3.60), enquanto a adversária chegou apenas a 6.34 (3.57 e 2.77).

A costarriquenha Brisa Hennessy (CRC) venceu e eliminou Luana Silva. A costarriquenha fechou a bateria com 6.37 (3.20 e 3.17), e a brasileira teve 5.47 (2.90 e 2.57) no total.

As baterias foram de poucas ondas fortes. As atletas não conseguiram encontrar tubos e tiveram que apostar apenas nas manobras durante os 30 minutos das baterias.

O Brasil garantiria, no mínimo, a medalha de prata caso as duas brasileiras avançassem  elas se enfrentariam na semifinal. Com o resultado, Tati Weston-Webb vai encarar Brisa Hennessy.

A outra semifinal será disputada pela americana Caroline Marks e a francesa Johanne Defay. Elas eliminaram Tyler Wright (AUS) e Carissa Moore (EUA), respectivamente.

As semifinais serão disputadas a partir das 14h (de Brasília) do próximo sábado (3). A previsão é de que as finais e as disputas do bronze sejam realizadas no mesmo dia, tanto para o feminino, quanto para o masculino.

Luana x Brisa

Brisa Hennessy pegou a primeira onda da bateria. Com menos de dois minutos, a costarriquenha não conseguiu pegar um tubo, então fez duas manobras e garantiu um 2.33. Luana Silva tentou logo em seguida, mas desistiu e anotou 0.30 apenas na pontuação. Da mesma maneira, a adversária da brasileira acrescentou 0.47 ao seu placar.

A costarriquenha ampliou a vantagem. Em uma onda mais longa, Brisa conseguiu desenvolver mais as manobras e trocou o 0.47 por 3.17. Pouco depois, Luana conseguiu sua onda mais forte na bateria. A brasileira encaixou duas manobras e somou 2.23 ao seu placar.