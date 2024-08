Em duelo brasuca, Gabriel Medina elimina Chumbinho e vai à semifinal no surfe

Multicampeão em Teahupo'o, Medina foi superior na bateria e obteve as maiores notas na perigosa onda no Taiti

No confronto brasileiro nas quartas de final do surfe masculino nas Olimpíadas de Paris. Gabriel Medina e João Chianca foram para as águas de Teahupo’o, no Taiti. Melhor para o tricampeão mundial, que conseguiu a classificação às semifinais com sobras.