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E contando

Com Bia Souza, judô vira o segundo esporte com mais ouros olímpicos para o Brasil

Beatriz Souza conquistou nesta sexta-feira (2) a quinta medalha de ouro do judô brasileiro na história olímpica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 ago 2024 às 16:16

Publicado em 02 de Agosto de 2024 às 16:16

Aos 26 anos e estreando em Olimpíadas, a judoca Beatriz Souza garantiu a primeira medalha dourada do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024.
Beatriz Souza vence Raz Hershko e conquista o ouro na categoria acima 78 kg
Beatriz Souza vence Raz Hershko e conquista o ouro na categoria acima 78 kg Crédito: Alexandre Loureiro / COB
Bia se juntou a Rafaela Silva (2016), Sarah Menezes (2012), Rogério Sampaio (1992) e Aurélio Miguel (1988) como medalhistas de ouro. Os cinco são os únicos judocas brasileiros a subirem no lugar mais alto do pódio.
Apenas a vela tem mais medalhas de ouro, com oito. O judô igualou atletismo e vôlei. Ambas modalidades também obtiveram o melhor resultado possível para o Brasil cinco vezes.
O judô é o esporte que mais entregou medalhas olímpicas ao Brasil na história. Ao todo, os atletas da modalidade renderam 27 pódios ao país. Além dos cinco ouros, são quatro pratas e 18 bronzes.

Fez história

Beatriz Souza dominou a segunda judoca do ranking mundial, a israelense Raz Hershko, durante praticamente a luta inteira.
Ela acerou um waza-ari com apenas 44 segundos de luta. Depois, a brasileira evitou todas as pegadas perigosas da adversária e, quando foi ameaçada, evitou as quedas ficando de lado ou de costas. Por fim, administrou o final da luta com duas punições sofridas.

Ela superou a número 1 do mundo no caminho rumo ao ouro. Bia derrotou a francesa Romane Dick na semifinal, encaixando um golpe e derrubando-a, que se salvou com uma virada de corpo do ippon. Mas, no solo, a brasileira a imobilizou e garantiu a vitória para ir à final.

Beatriz Souza recebe a medalha de ouro, a primeira do Brasil nestes Jogos Olímpicos de Paris

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