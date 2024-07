"Não conseguimos pressionar", diz André Stein após derrota para cubanos

André Stein e George perdem a primeira nos Jogos de Paris. Crédito: Vitor Jubini

Dessa vez não deu. Em jogo muito difícil contra uma das melhores duplas da atualidade, o capixaba André Stein e o paraibano George foram derrotados pelos cubanos Dias e Alayo por dois sets a zero, na manhã desta terça-feira (30), no Eiffel Tower Stadium, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos do torneio de vôlei de praia nas olimpíadas de Paris. Na zona mista logo após a partida o sentimento da dupla brasileira era de que poderia ter rendido mais.

“Eles jogaram bem melhor do que a gente, sacaram bem melhor. Em momento nenhum e a gente colocou eles na pressão. O primeiro set foi bem ruim: o meu passe... o nosso sistema ofensivo. Normalmente a gente consegue incomodar mais os outros times com o nosso sistema defensivo que é muito bom. Aí começa no saque, coloca uma pressão num bloqueio, numa defesa… mas não aconteceu em nenhum momento do jogo. Deixamos eles muito livres. A gente sabe que é um time muito forte fisicamente. Se não quebrar o passe, os caras têm facilidade de virar bola. Foi isso que aconteceu”, declarou André logo após a partida.

Dois fatores chamaram a atenção na partida: o calor de mais de 31 graus castigou o preparo físico dos jogadores e a catimba da dupla cubana em quadra. Mas George garante que isso pouco influenciou no desempenho da dupla brasileira. “Sobre o calor nós brasileiros estamos acostumados. Claro que cansa um pouco mais.Mas a gente lida bem com isso. E sobre gritar durante o jogo é mais para eles do que para gente. Eles acabam levantando o ânimo deles mesmo e ficando mais conscientes. Eles tiveram essa tranquilidade”.

Os brasileiros buscam a classificação para as oitavas de final na quinta-feira (1), contra Partain/Benesh, dos Estados Unidos. O jogo será às 10h (de Brasília). André destacou que o time está pronto para virar a chave. "Falta um jogo na chave e é importante a vitória. Se a gente ganhar, a gente considera que passa em segundo, se perder provavelmente passa em terceiro. Mas é um jogo para buscar a vitória ainda mais".

