Experiência e talento são os trunfos de Evandro e Arthur nas Olimpíadas

A dupla brasileira Evandro/Arthur vence os austríacos Horst e Horl no Eiffel Tower Stadium; Veja imagens. Crédito: Vitor Jubini

Dos quatro jogadores brasileiros que disputam a competição de vôlei de praia em Paris-2024, três chegam aos Jogos Olímpicos pela primeira vez, mas Evandro, que faz dupla com Arthur, está em sua terceira olimpíada. Aos 34 anos e com muita experiência na bagagem, o gigante de 2,11, após a vitória na estreia, garantiu que a emoção ainda é a mesma da primeira vez.

“O frio na barriga continua o mesmo. Eu como mais experiente nessas olimpíadas, sempre tento passar o meu melhor para o Arthur. Sabemos que algumas coisas são novidades para ele aqui nos Jogos. Mas tá sendo bem bacana essa troca. Entender a hora de acalmar, o momento de acelerar, quando precisar um puxão de orelha e também a hora de elogiar.”

E a experiência de Evandro casou com o talento de Arthur, que já foi apontado pelo veterano como o pilar da dupla. Arthur chega à Olimpíada ansioso, mas declarou que a vitória na estreia sobre a dupla austríaca formada por Hörl e Horst ajuda no astral.

“Quebrar o gelo com uma vitória acaba dando uma confiança e tira um pouco do nervosismo de estreia. Mas acho que é um sentimento que não deve passar também para deixar a gente alerta. Eu vou criando mais confiança depois do torneio”, declarou.

Confira a vitória de Evandro e Arthur deste domingo (28)

A vitória sobre os austríacos foi bem apertada. As parciais dos sets foram de 21/18 e 21/19 . Um jogo decidido nos detalhes, o que deve ser recorrente na olimpíada de acordo com a percepção de Evando, que ressalta a evolução da modalidade ao nível mundial.

“Todo mundo resolveu investir no vôlei de praia. Se você pegar os 24 times que estão aqui na Olimpíada, 23 já ganharam etapa do circuito mundial. Tá dificil, não tá mole para ninguém. O time um pouco mais constante é a Suécia. Mas o nível aqui está muito alto. Cada jogo vai ser muito difícil.”