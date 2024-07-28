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Classificada

Equipe feminina de ginástica artística do Brasil garante vaga em 7 finais

Principal destaque, Rebeca Andrade conseguiu classificação em três aparelhos, além do individual geral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2024 às 18:18

Publicado em 28 de Julho de 2024 às 18:18

Equipe Brasileira - Qualificatória Ginástica Artística Feminina
As meninas da ginástica artística do Brasil conseguiram vagas em 7 finais em Paris Crédito: Miriam Jeske/COB
A seleção feminina de ginástica artística começou muito bem sua participação nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Nas classificatórias, realizadas na noite deste domingo, 28, as atletas garantiram vaga em sete finais. O grande destaque foi Rebeca Andrade, que se classificou individualmente em quatro das cinco provas que disputou: salto, trave, solo e individual geral. Neste último, foi a segunda colocada, atrás apenas de Simone Biles.
Flávia Saraiva obteve a vaga no individual geral, enquanto Julia Soares foi para a final na trave. Além delas, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira ajudaram a garantir lugar também na decisão por equipes. Com o total de 166.499, o Brasil passou na quarta posição.
O país começou sua participação no salto. Lorrane Oliveira, Jade Barbosa e Flávia Saraiva se apresentaram apenas uma vez, valendo para a classificação apenas da equipe. Já Rebeca Andrade saltou duas vezes, obteve média de 14.683 e garantiu a vaga na final do aparelho, com a segunda melhor nota geral. Na sequência, a equipe brasileira foi para as barras assimétricas. A ordem foi a mesma, com Lorrane, Jade e Flávia sendo as três primeiras, e Rebeca Andrade fechando a série. Nenhuma delas conseguiu vaga para a final do aparelho.
Na trave, o Brasil conseguiu colocar duas atletas na decisão. Julia Soares abriu a apresentação do Brasil, tirou 13.800 e se classificou na oitava posição. Rebeca fechou com ótimo desempenho, recebeu 14.500 dos árbitros e passou com a terceira melhor marca. Jade Barbosa e Flávia Saraiva completaram o aparelho. 

A equipe fechou sua participação no solo, com a mesma formação do aparelho anterior. Julia, Jade e Flávia ajudaram a garantir o Brasil na final por equipes, enquanto Rebeca Andrade, com 13.900, a segunda maior nota geral, se garantiu na decisão do aparelho.
As provas da ginástica artística feminina voltam na terça-feira, 30, com a final por equipes.

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