Equipe feminina de ginástica artística do Brasil garante vaga em 7 finais

As meninas da ginástica artística do Brasil conseguiram vagas em 7 finais em Paris Crédito: Miriam Jeske/COB

A seleção feminina de ginástica artística começou muito bem sua participação nos Jogos Olímpicos Paris 2024 . Nas classificatórias, realizadas na noite deste domingo, 28, as atletas garantiram vaga em sete finais. O grande destaque foi Rebeca Andrade, que se classificou individualmente em quatro das cinco provas que disputou: salto, trave, solo e individual geral. Neste último, foi a segunda colocada, atrás apenas de Simone Biles.

Flávia Saraiva obteve a vaga no individual geral, enquanto Julia Soares foi para a final na trave. Além delas, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira ajudaram a garantir lugar também na decisão por equipes. Com o total de 166.499, o Brasil passou na quarta posição.

FECHAMOS A PARTICIPAÇÃO NAS QUALIFICATÓRIAS DA GINÁSTICA ARTÍSTICA!



Notas - Solo:

💚Julia Soares: 13.500

💛Jade Barbosa: 13.500

💚Flávia Saraiva: 13.166

💛Rebeca Andrade: 13.900



Brasil finaliza em 4º por equipes e Rebeca Andrade fica em 2º no individual geral! 🇧🇷🔥 — Time Brasil (@timebrasil) July 28, 2024

O país começou sua participação no salto. Lorrane Oliveira, Jade Barbosa e Flávia Saraiva se apresentaram apenas uma vez, valendo para a classificação apenas da equipe. Já Rebeca Andrade saltou duas vezes, obteve média de 14.683 e garantiu a vaga na final do aparelho, com a segunda melhor nota geral. Na sequência, a equipe brasileira foi para as barras assimétricas. A ordem foi a mesma, com Lorrane, Jade e Flávia sendo as três primeiras, e Rebeca Andrade fechando a série. Nenhuma delas conseguiu vaga para a final do aparelho.

Na trave, o Brasil conseguiu colocar duas atletas na decisão. Julia Soares abriu a apresentação do Brasil, tirou 13.800 e se classificou na oitava posição. Rebeca fechou com ótimo desempenho, recebeu 14.500 dos árbitros e passou com a terceira melhor marca. Jade Barbosa e Flávia Saraiva completaram o aparelho.

A equipe fechou sua participação no solo, com a mesma formação do aparelho anterior. Julia, Jade e Flávia ajudaram a garantir o Brasil na final por equipes, enquanto Rebeca Andrade, com 13.900, a segunda maior nota geral, se garantiu na decisão do aparelho.