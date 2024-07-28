Rayssa Leal valoriza confiança para acertar manobra e ir ao pódio em Paris

Rayssa Leal é medalha de bronze no skate street feminino. Com muita emoção e um recorde olímpico, a brasileira conquistou o terceiro lugar na última manobra dos Jogos de Paris. "Na final, eu fiquei muito feliz. Conseguir dar minhas manobras, consegui fazer o meu melhor", disse Rayssa.
Na final, a brasileira terminou a fase de voltas em quinto lugar, com 71.66. No momento das manobras, a superação falou mais alto. Ela bateu o próprio recorde na segunda tentativa e fez 92.88, a maior nota de uma manobra na história das Olimpíadas até aquele momento.
Rayssa errou a primeira, a terceira e a quarta tentativas. Na última, conseguiu um 88.83 e garantiu um bronze histórico e emocionante em Paris.