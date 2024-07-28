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Emocionante

Rayssa Leal valoriza confiança para acertar manobra e ir ao pódio em Paris

A "Fadinha" conquistou a medalha de bronze na última chance e fez história em sua segunda edição de Jogos Olímpicos
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

28 jul 2024 às 16:48

Publicado em 28 de Julho de 2024 às 16:48

A atleta Rayssa Leal garantiu a medalha de bronze na categoria
A atleta Rayssa Leal garantiu a medalha de bronze no street feminino Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
Rayssa Leal é medalha de bronze no skate street feminino. Com muita emoção e um recorde olímpico, a brasileira conquistou o terceiro lugar na última manobra dos Jogos de Paris. "Na final, eu fiquei muito feliz. Conseguir dar minhas manobras, consegui fazer o meu melhor", disse Rayssa.
Na final, a brasileira terminou a fase de voltas em quinto lugar, com 71.66. No momento das manobras, a superação falou mais alto. Ela bateu o próprio recorde na segunda tentativa e fez 92.88, a maior nota de uma manobra na história das Olimpíadas até aquele momento.

Rayssa errou a primeira, a terceira e a quarta tentativas. Na última, conseguiu um 88.83 e garantiu um bronze histórico e emocionante em Paris.

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