Bia Haddad derrota tenista francesa na estreia em Paris

Beatriz Haddad Maia teve de lidar com a pressão da torcida francesa para vencer na estreia em Paris Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

Em jogo de muitos altos e baixos e com diversas quebras, Bia Haddad mostrou-se mais concentrada e arrasadora no set decisivo para confirmar o favoritismo e avançar.

O jogo terminou em 2 sets a 1 para a brasileira, com parciais de 6/4, 4/6 e incríveis 6/0, neste domingo (28), na estreia nas Olimpíadas de Paris-2024

Em um terceiro set avassalador, Bia jogou com agressividade e segurança, matando a partida com 6 games vencidos contra 0 da francesa.