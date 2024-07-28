Bia Haddad derrota tenista francesa na estreia em Paris

Em jogo de muitos altos e baixos e com diversas quebras, Bia Haddad mostrou-se mais concentrada e arrasadora no set decisivo para confirmar o favoritismo e avançar.
O jogo terminou em 2 sets a 1 para a brasileira, com parciais de 6/4, 4/6 e incríveis 6/0, neste domingo (28), na estreia nas Olimpíadas de Paris-2024.
Em um terceiro set avassalador, Bia jogou com agressividade e segurança, matando a partida com 6 games vencidos contra 0 da francesa.
A próxima adversária será a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, que passou pela britânica Katie Boulter, parciais de 6/4 e 6/2. No único embate entre as tenistas, duplo 7/6 para a brasileira em Bogotá, em 2019.