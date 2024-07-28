Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No golden score

Larissa "Pimentinha" vence italiana e fica com o bronze no judô

A brasileira de 25 anos superou a italiana Odette Giuffrida, que acabou recebendo uma terceira punição; foi a segunda medalha do judô brasileiro nos Jogos
Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Julho de 2024 às 13:48

Larissa Pimenta, a Pimentinha, conquistou o bronze no judô na categoria até 52 kg Crédito: Wander Roberto/COB
A judoca brasileira Larissa Pimenta, conhecida como Larissa “Pimentinha”, de 25 anos, venceu a italiana Odette Giuffrida e conquistou uma das duas medalhas de bronze do judô na categoria até 52kg na tarde deste domingo (28/7).
Antes, William Lima conquistou a medalha de prata na categoria até 66kg de judô neste domingo (28), a primeira do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris.

Veja Também

William Lima é prata e conquista a primeira medalha do Brasil em Paris

A brasileira e a italiana receberam duas punições por evitarem o combate direto. A disputa chegou a ir ao golden score, quando qualquer golpe certo define o combate. A luta entre as duas durou oito minutos e a judoca foi às lágrimas com a vitória.
“Eu mereço isso”, disse em entrevista à TV Globo. Odette é bi-campeã olímpica e era a atual detentora do ouro.

A brasileira havia sido eliminada anteriormente, mas venceu a alemã Mascha Ballhaus na repescagem por estrangulamento e conseguiu sua vaga na disputa do bronze.

Veja Também

Carol Solberg e Bárbara Seixas estreiam com vitória tranquila sobre japonesas

André Stein nem aí para pressão: "Ninguém quer mais essa medalha do que a gente"

A estreia vitoriosa do capixaba André Stein e George no vôlei de praia em Paris

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

paris Olimpíadas Olimpíadas 2024 Larissa Pimenta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados