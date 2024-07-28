Larissa "Pimentinha" vence italiana e fica com o bronze no judô

A judoca brasileira Larissa Pimenta, conhecida como Larissa “Pimentinha”, de 25 anos, venceu a italiana Odette Giuffrida e conquistou uma das duas medalhas de bronze do judô na categoria até 52kg na tarde deste domingo (28/7).
Antes, William Lima conquistou a medalha de prata na categoria até 66kg de judô neste domingo (28), a primeira do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris.
A brasileira e a italiana receberam duas punições por evitarem o combate direto. A disputa chegou a ir ao golden score, quando qualquer golpe certo define o combate. A luta entre as duas durou oito minutos e a judoca foi às lágrimas com a vitória.
“Eu mereço isso”, disse em entrevista à TV Globo. Odette é bi-campeã olímpica e era a atual detentora do ouro.
A brasileira havia sido eliminada anteriormente, mas venceu a alemã Mascha Ballhaus na repescagem por estrangulamento e conseguiu sua vaga na disputa do bronze.