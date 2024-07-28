Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • William Lima é prata e conquista a primeira medalha do Brasil em Paris
Judô

William Lima é prata e conquista a primeira medalha do Brasil em Paris

O paulista enfrentou o japonês Hifumi Abe na grande final da categoria até 66 kg e sofreu duas quedas (waza-ari)
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

28 jul 2024 às 12:58

Publicado em 28 de Julho de 2024 às 12:58

Olimpíadas
William Lima (kimono azul) contra contra atleta Baskhuu Yondonperenlei, da Mongólia, nas quartas de final Crédito: Wander Roberto/COB
O judoca William Lima conquistou a medalha de prata na categoria até 66kg de judô neste domingo (28), e de quebra, garantiu a primeira do Brasil nesta edição das Olimpíadas de Paris. O paulista foi derrotado pelo japonês Hifumi Abe na grande final.
Antes, na semifinal, ele bateu o cazaque Gusman Kyrgyzbayev por ippon no Golden Score, assegurando a vaga na disputa pelo ouro. 
Para chegar à decisão, Lima superou adversários duros: venceu o uzbeque Sardor Nurillaev com um waza-ari nos segundos finais, o turcomeno Serdar Rahimov no Golden Score, após três punições (shidos) do oponente, e o mongol Baskhuu Yondonperenlei, também no Golden Score, com um waza-ari decisivo.

Adversário multicampeão

O desafio para William Lima na final foi gigantesco. Hifumi Abe, é tetracampeão mundial e medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, não perde uma luta desde 2019 e acumula uma impressionante sequência de 40 vitórias.

Veja Também

Ana Patrícia e Duda ganham em 'treino de luxo' contra egípcias

Brasil perde para a Hungria na última bola no handebol feminino

Biles dá show diante de Lady Gaga e Snoop Dogg, mas tornozelo preocupa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

paris Olimpíadas Olimpíadas 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados