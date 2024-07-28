William Lima é prata e conquista a primeira medalha do Brasil em Paris

O judoca William Lima conquistou a medalha de prata na categoria até 66kg de judô neste domingo (28), e de quebra, garantiu a primeira do Brasil nesta edição das Olimpíadas de Paris. O paulista foi derrotado pelo japonês Hifumi Abe na grande final.
Antes, na semifinal, ele bateu o cazaque Gusman Kyrgyzbayev por ippon no Golden Score, assegurando a vaga na disputa pelo ouro.
Para chegar à decisão, Lima superou adversários duros: venceu o uzbeque Sardor Nurillaev com um waza-ari nos segundos finais, o turcomeno Serdar Rahimov no Golden Score, após três punições (shidos) do oponente, e o mongol Baskhuu Yondonperenlei, também no Golden Score, com um waza-ari decisivo.
Adversário multicampeão
O desafio para William Lima na final foi gigantesco. Hifumi Abe, é tetracampeão mundial e medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, não perde uma luta desde 2019 e acumula uma impressionante sequência de 40 vitórias.