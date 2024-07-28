William Lima é prata e conquista a primeira medalha do Brasil em Paris

William Lima (kimono azul) contra contra atleta Baskhuu Yondonperenlei, da Mongólia, nas quartas de final Crédito: Wander Roberto/COB

O judoca William Lima conquistou a medalha de prata na categoria até 66kg de judô neste domingo (28), e de quebra, garantiu a primeira do Brasil nesta edição das Olimpíadas de Paris . O paulista foi derrotado pelo japonês Hifumi Abe na grande final.

RESPEITA O JUDÔ BRASILEIRO! ????



A 1ª medalha brasileira veio de Willian Lima!



É PRATA para o judô brasileiro, a modalidade que mais nos premiou em Jogos Olímpicos!



O BRABO TEM NOME! VAMOS WILLIAN!



OSS!#JogosOlímpicos #Paris2024 #TimeBrasil pic.twitter.com/7DwiYspH0r — Time Brasil (@timebrasil) July 28, 2024

Antes, na semifinal, ele bateu o cazaque Gusman Kyrgyzbayev por ippon no Golden Score, assegurando a vaga na disputa pelo ouro.

Para chegar à decisão, Lima superou adversários duros: venceu o uzbeque Sardor Nurillaev com um waza-ari nos segundos finais, o turcomeno Serdar Rahimov no Golden Score, após três punições (shidos) do oponente, e o mongol Baskhuu Yondonperenlei, também no Golden Score, com um waza-ari decisivo.

Adversário multicampeão