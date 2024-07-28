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Brasil perde para a Hungria na última bola no handebol feminino

Leoas agora enfrentam as donas da casa, a França, na próxima terça-feira (30)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jul 2024 às 10:47

Publicado em 28 de Julho de 2024 às 10:47

Olimpíadas
O Brasil perdeu no detalhe para a Hungria no segundo jogo do handebol feminino Crédito: Luiza Moraes / COB
Em uma partida emocionante, decidida na última bola, a seleção brasileira feminina de handebol conheceu a primeira derrota nestes Jogos Olímpicos Paris 2024. Neste domingo (28), na Arena Paris Sul, o Brasil tomou a virada e foi superado pela Hungria por 25 a 24, em jogo válido pelo grupo B. A seleção havia estreado com ótima vitória sobre a Espanha por 28 a 19.
As leoas, como são conhecidas as brasileiras, dominaram praticamente todo o jogo, mas acabaram tomando a virada das húngaras no último lance do jogo. Agora, o Brasil se prepara para o próximo compromisso nestes Jogos, contra a França, na terça-feira (30), às 14h (horário de Brasília).

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"É claro que a gente está decepcionada. Principalmente quando a gente perde de um gol. Fica um gosto mais chato. A gente falhou nos momentos chave. Em bolas que era para gente abrir quatro gols. A gente errou. Infelizmente faz parte do jogo. Do outro lado tem um time forte e parabéns para elas. Temos que melhorar nesse aspecto. Não podemos deixar chutar a última bola. Tem que servir de aprendizado. Acredito no nosso time e podemos fazer bem melhor ainda. Perdemos, mas perdemos lutando", analisou a armadora Bruna de Paula, capitã da equipe, logo após a partida.
A armadora Mari Fernandes, um dos destaques do Brasil em momentos decisivos da partida, endossou a análise da capitã Bruna.

Mari também aproveitou para agradecer toda a força que a equipe tem recebido da torcida brasileira nos últimos dias. Segundo ela, apoio fundamental para o Brasil seguir confiante na campanha olímpica.
"A gente começou muito bem. Mas o jogo hoje foi decidido nos pequenos detalhes. Precisamos rever esse jogo. Vamos sofrer um pouco agora, mas já colocar o foco no próximo. Precisamos muito da próxima vitória, porque temos muito pela frente. Espero que a energia que estão mandando do Brasil continue chegando. Quero muito agradecer, porque está muito bom sentir isso", concluiu.

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