Brasil perde para a Hungria na última bola no handebol feminino

O Brasil perdeu no detalhe para a Hungria no segundo jogo do handebol feminino Crédito: Luiza Moraes / COB

As leoas, como são conhecidas as brasileiras, dominaram praticamente todo o jogo, mas acabaram tomando a virada das húngaras no último lance do jogo. Agora, o Brasil se prepara para o próximo compromisso nestes Jogos, contra a França, na terça-feira (30), às 14h (horário de Brasília).

"É claro que a gente está decepcionada. Principalmente quando a gente perde de um gol. Fica um gosto mais chato. A gente falhou nos momentos chave. Em bolas que era para gente abrir quatro gols. A gente errou. Infelizmente faz parte do jogo. Do outro lado tem um time forte e parabéns para elas. Temos que melhorar nesse aspecto. Não podemos deixar chutar a última bola. Tem que servir de aprendizado. Acredito no nosso time e podemos fazer bem melhor ainda. Perdemos, mas perdemos lutando", analisou a armadora Bruna de Paula, capitã da equipe, logo após a partida.

A armadora Mari Fernandes, um dos destaques do Brasil em momentos decisivos da partida, endossou a análise da capitã Bruna.

Mari também aproveitou para agradecer toda a força que a equipe tem recebido da torcida brasileira nos últimos dias. Segundo ela, apoio fundamental para o Brasil seguir confiante na campanha olímpica.