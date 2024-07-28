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Vôlei de praia

Carol Solberg e Bárbara Seixas estreiam com vitória tranquila sobre japonesas

Dupla brasileira venceu por 2 a 0 e começou bem a competição no vôlei de praia de Paris
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2024 às 10:01

Publicado em 28 de Julho de 2024 às 10:01

Carol Solberg e Bárbara Seixas estreiam nos Jogos Olímpicos
Carol Solberg e Bárbara Seixas estreiam nos Jogos Olímpicos com vitória tranquila Crédito: Foto: Miriam Jeske/COB
A dupla formada por Carol Solberg e Bárbara Seixas estreou com vitória tranquila no vôlei de praia nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Neste domingo, 28, elas venceram as japonesas Akiko Hasegawa e Miki Ishii por 2 a 0, com parciais de 21 a 12 e 21 a 19.
Carol e Bárbara dominaram a partida desde o início. Já na metade do primeiro set, a dupla brasileira abriu vantagem e deslanchou no placar. No segundo, o cenário foi um pouco mais equilibrado, mas ainda assim elas confirmaram a superioridade para garantir a vitória.

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Após o jogo, as duas analisaram a estreia e falaram sobre a importância de começarem com uma vitória.
"Eu estava doida para estrear. Foi maravilhoso. Eu fico tentando pensar no jogo e, ao mesmo tempo, é fundamental também saber o privilégio que é estar dentro dessa arena. Ver essa arena lotada... a mais linda que já vi na minha vida pela proximidade com a Torre. Estou muito feliz", disse Carol, que disputa os Jogos Olímpicos pela primeira vez.

"Eu já tive uma experiência olímpica. Não consegui classificar para Tóquio, mas fui medalhista no Rio e agora estou aqui. A sensação é de que esse aqui é o meu lugar. Digo isso com toda humildade. A gente que é atleta batalha muito. Estar nesse projeto com a Carol é sensacional. Vamos tentar botar toda essa gratidão e felicidade na quadra", completou Bárbara, que foi prata na Rio 2016.
Agora a dupla brasileira volta a jogar na terça-feira, 30, às 11h (horário de Brasília), contra Monika Paulikiene e Aine Raupelyte, da Lituânia.

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