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Olimpíadas

André Stein e George passeiam na estreia e vencem no vôlei de praia em Paris

O capixaba e o paraibano George venceram a dupla de Marrocos por 2 a 0, com muita facilidade
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

27 jul 2024 às 14:55

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 14:55

Olimpíadas
A estreia vitoriosa do capixaba André Stein e do paraibano George em Paris Crédito: Vitor Jubini
André Stein, natural de Vila Velha, e George Wanderley começaram os Jogos de Paris com uma vitória importantíssima sobre a dupla marroquina Zouheir El Graoui e Mahamed Abicha, jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos do vôlei de praia.

A estreia vitoriosa do capixaba André Stein e do paraibano George em Paris

Com parciais de 21 x 18 e 21 x 10 , André e George fizeram cumprir o favoritismo na tarde deste sábado. Atualmente, a dupla brasileira é a número 3 no mundo e, mesmo depois de um primeiro set parelho, os brasileiros fecharam a partida com uma atuação segura no segundo set. André foi um dos destaques no bloqueio, enquanto George teve uma ótima atuação defensivamente. 
A próxima partida é contra a dupla cubana Alayo e Diaz, na próxima terça-feira (30), às 7h pelo horário de Brasília.

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