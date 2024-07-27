André Stein e George passeiam na estreia e vencem no vôlei de praia em Paris

André Stein, natural de Vila Velha, e George Wanderley começaram os Jogos de Paris com uma vitória importantíssima sobre a dupla marroquina Zouheir El Graoui e Mahamed Abicha, jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos do vôlei de praia.

Com parciais de 21 x 18 e 21 x 10 , André e George fizeram cumprir o favoritismo na tarde deste sábado. Atualmente, a dupla brasileira é a número 3 no mundo e, mesmo depois de um primeiro set parelho, os brasileiros fecharam a partida com uma atuação segura no segundo set. André foi um dos destaques no bloqueio, enquanto George teve uma ótima atuação defensivamente.