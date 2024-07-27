Confira alguns dos trajes mais bonitos da cerimônia de abertura

Uniforme da Mongólia é um dos mais belos e chamou a atenção do público no desfile pelo Rio Sena Crédito: Redes Sociais/Michel&Amazonka

Não vale medalha, mas se os trajes das delegações valessem para o quadro geral nestes Jogos Olímpicos de Paris, certamente a Mongólia estaria no pódio, no mínimo.

Além das características culturais, o uniforme também traz destaque para os símbolos dos Jogos, como a tocha e os anéis olímpicos. Junto das peças principais, acessórios como chapéus, bolsas, colares e brincos completam a vestimenta de luxo. As peças foram criadas pelas irmãs Michel e Amazonka conhecidas por coleções inspiradas na cultura do país.

Filipinas, Quênia e Coreia do Sul "brigam" pelas outras duas medalhas neste quesito. Confira na galeria abaixo os que selecionamos.