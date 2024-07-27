Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Já o do Brasil...

Confira alguns dos trajes mais bonitos da cerimônia de abertura

Delegações vestiram roupas especiais e que apresentam traços marcantes das respectivas culturas; veja os que mais chamaram a atenção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2024 às 11:32

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 11:32

Uniforme da Mongolia
Uniforme da Mongólia é um dos mais belos e chamou a atenção do público no desfile pelo Rio Sena Crédito: Redes Sociais/Michel&Amazonka
Não vale medalha, mas se os trajes das delegações valessem para o quadro geral nestes Jogos Olímpicos de Paris, certamente a Mongólia estaria no pódio, no mínimo.

Além das características culturais, o uniforme também traz destaque para os símbolos dos Jogos, como a tocha e os anéis olímpicos. Junto das peças principais, acessórios como chapéus, bolsas, colares e brincos completam a vestimenta de luxo. As peças foram criadas pelas irmãs Michel e Amazonka conhecidas por coleções inspiradas na cultura do país.
Filipinas, Quênia e Coreia do Sul "brigam" pelas outras duas medalhas neste quesito. Confira na galeria abaixo os que selecionamos.

Uniformes das seleções olímpicas

Veja Também

Mau tempo em Paris adia provas masculinas do skate street

Brasil perde para a Itália na estreia do vôlei masculino em Paris

Arthur Nory erra na barra fixa e é eliminado das Olimpíadas de Paris

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

paris Olimpíadas Olimpíadas 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados