Mau tempo em Paris adia provas masculinas do skate street

Kelvin Hoefler, cinco vezes campeão mundial de skate street, avançou às finais Crédito: Divulgação/COI

A torcida brasileira vai ter de esperar um pouco mais para a estreia de Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler e Felipe Gustavo nos Jogos Olímpicos 2024 . As provas masculinas do skate street, previstas para este sábado, às 7h (horário de Brasília), foram adiadas para segunda--feira (29) devido ao mau tempo em Paris.

📢 ADIADO!



Informamos que, devido às chuvas em Paris, a disputa de skate street masculino foi adiada. A competição será na próxima segunda-feira (29/07), às 7h (de Brasília). Fiquem atentos para mais atualizações.#TimeBrasil #Paris2024 #Skate pic.twitter.com/g6dsjz7mmt — Time Brasil (@timebrasil) July 27, 2024

O adiamento era discutido desde sexta-feira, quando Paris foi atingida por uma forte chuva. O skate não pode ser disputado em pista molhada por questão de segurança dos atletas. A precipitação vista durante a cerimônia de abertura se manteve na madrugada e começo da manhã de Paris.

Entre os brasileiros, Kelvin Hoefler é o atual medalhista olímpico de prata. Ele ficou em segundo lugar os Jogos de Tóquio, quando a modalidade estreou em Olimpíadas. O vencedor foi o japonês Yuto Horigome.

Até o momento, as provas do skate street femininas, previstas para domingo, estão mantidas, já que a previsão indica melhora no tempo. A modalidade é uma das esperanças de medalha para o Brasil.