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Mau tempo em Paris adia provas masculinas do skate street

A nova data é a segunda-feira (29). A fase preliminar começará às 7h e ao meio-dia ocorrem as finais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jul 2024 às 10:31

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 10:31

Kelvin Hoefler, cinco vezes campeão mundial de skate street, avançou às finais
Kelvin Hoefler, cinco vezes campeão mundial de skate street, avançou às finais Crédito: Divulgação/COI
A torcida brasileira vai ter de esperar um pouco mais para a estreia de Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler e Felipe Gustavo nos Jogos Olímpicos 2024. As provas masculinas do skate street, previstas para este sábado, às 7h (horário de Brasília), foram adiadas para segunda--feira (29) devido ao mau tempo em Paris.
O adiamento era discutido desde sexta-feira, quando Paris foi atingida por uma forte chuva. O skate não pode ser disputado em pista molhada por questão de segurança dos atletas. A precipitação vista durante a cerimônia de abertura se manteve na madrugada e começo da manhã de Paris.
Entre os brasileiros, Kelvin Hoefler é o atual medalhista olímpico de prata. Ele ficou em segundo lugar os Jogos de Tóquio, quando a modalidade estreou em Olimpíadas. O vencedor foi o japonês Yuto Horigome.
Até o momento, as provas do skate street femininas, previstas para domingo, estão mantidas, já que a previsão indica melhora no tempo. A modalidade é uma das esperanças de medalha para o Brasil.

A categoria masculina, que aconteceria neste sábado, poderia ser a primeira conquista brasileira em Paris.

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