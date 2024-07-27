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Natação

Mafê e Guilherme Costa se classificam às finais no 400m livre

Maria Fernanda Costa e "Cachorrão" se classificaram com ótimos tempos; Mafê é a primeira finalista feminina desta prova após 76 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2024 às 09:28

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 09:28

Guilherme Costa, o Cachorrão, avançou à final dos 400m livres
Guilherme Costa, o Cachorrão, avançou à final dos 400m livres Crédito: Luiza Moraes / COB
A natação brasileira iniciou sua participação nos Jogos Olímpicos Paris 2024 com ótimos resultados: na prova dos 400m livre, tanto no feminino, quanto no masculino, o Time Brasil terá dois representantes nas finais. Com 4:03:47 nas eliminatórias, Maria Fernanda Costa se classificou para a final com o 7º melhor tempo no geral.
Já Guilherme Costa, o Cachorrão, completou sua bateria na primeira posição, com o tempo de 3:44:23, e vai à final com o segundo melhor tempo geral. A final dos 400m livre masculino está prevista para 15h42 deste sábado, enquanto a feminina para às 15h52.
“Minha intenção maior era chegar na frente e consegui, independentemente do tempo que eu iria fazer. E fiquei mais feliz ainda por ter feito o segundo tempo geral. Na final certamente o pessoal vai nadar mais rápido, mas eu também vou, e espero bater na frente de todos”, declarou Cachorrão, confiante, após a prova eliminatória.

Já o feito de Maria Fernanda Costa a colocou como primeira finalista nesta prova na natação feminina após um hiato de 76 anos.
"Foi bem apertado. Queria ter feito melhor, mas o nervosismo e o frio na barriga podem ter mexido comigo. Mas fico grata por ter entrado na minha primeira final olímpica", comentou Mafê Costa.
Nas mesmas provas Gabrielle Roncatto e Eduardo Moraes não conseguiram uma vaga na final, assim como os revezamentos 4x100m feminino e masculino.

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