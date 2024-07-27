Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • Os cantinhos brasileiros que ganham destaque e conquistam a sede olímpica
Conexão Paris #4

Os cantinhos brasileiros que ganham destaque e conquistam a sede olímpica

Nem só de competições vive o Brasil em Paris. Para encurtar a distância entre os países, pequenos espaços com muita brasilidade foram criados na sede dos Jogos. E claro, nós fomos visitar
Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2024 às 07:00

Brasileiro tem em qualquer lugar do mundo e facilmente se percebe a presença de um de nós. Mas, o Brasil em Paris vai muito além dos atletas olímpicos.

Nos arredores Vila Olímpica, existe a base do Time Brasil, que fica dentro do Castelo Saint-Ouen, inaugurado em 1823, é uma das três instalações dedicadas ao Time Brasil nas Olimpíadas de 2024. O local com estrutura para descansar e culinária brasuca.
O espaço também terá um refeitório que servirá comida típica brasileira. Segundo Joyce Ardies, gerente de Jogos e Operações Internacionais do COB, o menu foi feito com base na recomendação da nutricionista da delegação do Brasil e vai contar, é claro, com arroz e feijão no cardápio.

Chateau St Ouen: Conheça o castelo que é a base do Time Brasil nas olimpíadas de Paris 2024

“Quando perguntamos ao atleta o que não pode faltar nos jogos, ele sempre fala da comida brasileira. Eles passam às vezes 30, 60 dias fora, então ter acesso à comida brasileira representa muito para eles no aspecto nutricional e emocional”, disse Joyce, que afirmou que apesar das comidas típicas, a coxinha não está no cardápio. “A coxinha aí tem que negociar com cada treinador”, brincou.

Veja Também

Abertura das Olimpíadas uniu as raízes da França com sua realidade plural

Fotojornalismo: a abertura das Olimpíadas de Paris em imagens

COB pagará premiação de até R$ 1,5 milhão para medalhas de Ouro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

paris Olimpíadas Olimpíadas 2024 Capixabas em Paris
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados