COB pagará premiação de até R$ 1,5 milhão para medalhas de Ouro

Além do pódio histórico, o Comitê Olímpico do Brasil vai dar um prêmio em dinheiro para todo atleta medalhista em Paris-2024. A premiação em dinheiro para os atletas varia entre a posição que ele ocupará no pódio, e na modalidade da prova (individual ou em grupo), e o maior prêmio é o de R$ 350 mil para vencedores individuais. Além disso, medalhistas de prata levam R$ 210 mil, e os de bronze recebem R$ 140 mil.