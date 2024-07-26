COB pagará premiação de até R$ 1,5 milhão para medalhas de Ouro

Além do pódio histórico, o Comitê Olímpico do Brasil vai dar um prêmio em dinheiro para todo atleta medalhista em Paris-2024. A premiação em dinheiro para os atletas varia entre a posição que ele ocupará no pódio, e na modalidade da prova (individual ou em grupo), e o maior prêmio é o de R$ 350 mil para vencedores individuais. Além disso, medalhistas de prata levam R$ 210 mil, e os de bronze recebem R$ 140 mil.
Premiação para grupos de 2 a 6 atletas:
- Ouro: R$ 700 mil
- Prata: R$ 420 mil
- Bronze: R$ 280 mil
Premiação para Grupos de 7 ou mais atletas:
- Ouro: R$ 1,5 milhão
- Prata: R$ 630 mil
- Bronze: R$ 420 mil