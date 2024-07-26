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Olimpíadas

COB pagará premiação de até R$ 1,5 milhão para medalhas de Ouro

Houve um crescimento de 40% em comparação à edição de Tóquio 2020;
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

26 jul 2024 às 15:49

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 15:49

Abertura dos jogos olímpicos de Paris 2024
Abertura dos jogos olímpicos de Paris 2024 Crédito: Vitor Jubini / A Gazeta
Além do pódio histórico, o Comitê Olímpico do Brasil vai dar um prêmio em dinheiro para todo atleta medalhista em Paris-2024. A premiação em dinheiro para os atletas varia entre a posição que ele ocupará no pódio, e na modalidade da prova (individual ou em grupo), e o maior prêmio é o de R$ 350 mil para vencedores individuais. Além disso, medalhistas de prata levam R$ 210 mil, e os de bronze recebem R$ 140 mil.

Premiação para grupos de 2 a 6 atletas:

  • Ouro: R$ 700 mil
  • Prata: R$ 420 mil
  • Bronze: R$ 280 mil

Premiação para Grupos de 7 ou mais atletas:

  • Ouro: R$ 1,5 milhão
  • Prata: R$ 630 mil
  • Bronze: R$ 420 mil

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