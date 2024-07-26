WhatsApp ganha IA para acompanhar Brasil em Paris; veja como usar

COB e Meta lançam chatbot Time Brasil para os Jogos Olímpicos Crédito: Divulgação/COB

Os Jogos Olímpicos Paris 2024 estão prestes a começar e, para gerar engajamento da torcida, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Meta lançam nesta sexta-feira (26) um chatbot no WhatsApp especialmente desenvolvido para a ocasião. O canal tem como objetivo fortalecer a relação do público com os atletas e criar experiências interativas.

O mascote do COB, o Ginga, é quem conversa com os torcedores antes, durante e após o evento, conduzindo-os por uma jornada customizada em torno dos Jogos Olímpicos e da participação brasileira na edição. A audiência pode ter acesso à agenda dos jogos, à classificação dos atletas brasileiros e ao quadro de medalhas atualizado, por exemplo.

O torcedor ainda receberá ao longo do evento notificações em áudio e vídeo, pack de figurinhas, uma carteirinha personalizada e áudios enviados pelas estrelas da delegação brasileira. O chatbot do Time Brasil tem também um quiz exclusivo, torcida digital direcionada para o atleta preferido e curiosidades sobre os Jogos Olímpicos.

Para iniciar a conversa interativa, os usuários devem adicionar o número: +55 (11) 3506-8253 aos contatos.