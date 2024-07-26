A cobertura do primeiro dia de competições com brasileiros em Paris

O primeiro dia de competição com atletas brasileiros nas Olimpíadas chegou. E direto de Paris, Filipe Souza e Vitor Jubini acompanharam de perto o handebol feminino, que conta com a capixaba Ana Claudia Bolzan no elenco. E não é que deram sorte? Vitória maioral das meninas sobre a Espanha por 28 x19.
Mas nem como só de trabalho vivem os representantes de A Gazeta na França, teve tempo para nossos enviados curtirem um showzinho bem brasileiro do cantor Vitor Kley, na inauguração da Casa Brasil. Assista!