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Conexão Paris #3

A cobertura do primeiro dia de competições com brasileiros em Paris

Equipe de A Gazeta acompanhou dentro no ginásio a estreia vitoriosa do Handebol feminino brasileiro. Mas como ninguém é de ferro, no fim do dia teve até um tempinho para o show de Vitor Kley
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2024 às 21:34

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 21:34

O primeiro dia de competição com atletas brasileiros nas Olimpíadas chegou. E direto de Paris, Filipe Souza e Vitor Jubini acompanharam de perto o handebol feminino, que conta com a capixaba Ana Claudia Bolzan no elenco. E não é que deram sorte? Vitória maioral das meninas sobre a Espanha por 28 x19.
Mas nem como só de trabalho vivem os representantes de A Gazeta na França, teve tempo para nossos enviados curtirem um showzinho bem brasileiro do cantor Vitor Kley, na inauguração da Casa Brasil. Assista! 

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