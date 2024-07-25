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Olimpíadas

Brasil estreia com a "mão direita" contra a Espanha no handebol em Paris

Goleira brasileira Gabi parou o forte ataque espanhol com muitas defesas; seleção teve ótimo volume ofensivo e venceu por  29 x 18, no forte grupo B
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

25 jul 2024 às 10:30

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 10:30

Brasil X Espanha handebol
A seleção brasileira não tomou conhecimento da Espanha e estreou com uma bela Vitória em Paris Crédito: Vitor Jubini / A Gazeta
O Brasil começou muito bem na estreia do handebol feminino nos Jogos Olímpicos. Com uma atuação espetacular da goleira Gabi, a seleção não tomou conhecimento da forte Espanha e venceu pelo placar de 29 x 18, pelo Grupo B, nesta quinta-feira (25). A capixaba Ana Cláudia Bolzan não entrou em quadra.
A seleção aproveitou a maior parte dos ataques para converter, mesmo com a marcação acirrada das pivôs espanholas. Mas o grande destaque desse primeiro tempo foi a goleira Gabi, que fechou a defesa, chegando a defender até com o pé! 
À frente do placar desde o início, o Brasil foi empilhando gols, manteve a defesa sólida e terminou o primeiro tempo vencendo por 15 a 10. 

Segundo tempo

Na volta do intervalo, a seleção manteve o ritmo intenso da primeira etapa. Novamente o paredão Gabi parou o ataque espanhol e o Brasil melhorou a produtividade ofensiva. Faltando menos de 10 minutos para o fim da partida, a goleira brasileira já acumulava 13 defesas na partida.

Aproveitando-se do excesso de faltas e exclusões de 2 minutos da Espanha, as meninas do handebol brasileiro conseguiram manter ótima distância no placar e seguiu aproveitando as muitas oportunidades para marcar, chegando a colocar 10 gols de frente no marcador.
Nos minutos finais o Brasil administrou a partida e venceu por 29 x 18.

Brasil supera a Espanha na estreia do handebol feminino em Paris

Durante entrevista para o colunista Filipe Souza, a goleira brasileira, destaque da partida, Gabi disse sobre a sensação de vencer a Espanha. 
"Muito importante, foi mais que uma vitória, foi nosso cartão de visita, que além da vitória a gente ganhou da Espanha, essa vitória estava engasgada há muito tempo, pro nosso time foi muito importante saber que a gente pode mesmo fazer isso, para todos saberem que a gente chegou nos Jogos Olímpicos e não estamos para brincadeira"
Gabi - Goleira da seleção brasileira

Segunda partida

O Brasil volta à quadra já no próximo domingo (28), às 4 horas, diante da Hungria. 

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