Hugo Calderano usa o xadrez para relaxar entre os treinos

Hugo Calderano já está na Vila Olímpica de Paris Crédito: Marina Ziehe/COB

Hugo Calderano optou recentemente por uma técnica de relaxamento nos intervalos dos seus intensos treinamentos. Perto de disputar a sua terceira edição dos Jogos Olímpicos , o mesatenista tem praticado xadrez online para descansar a mente.

''Nos últimos meses, eu joguei bastante xadrez nos meus tempos livres entre os treinos. Isso me ajuda a tirar um pouco o foco só do tênis de mesa. É importante continuar trabalhando o seu cérebro em outras áreas’’, comentou o atleta de 28 anos.

Outra tática de Hugo é se aprimorar no aprendizado de idiomas. Atualmente, ele fala sete: português, inglês, espanhol, alemão, francês, italiano e mandarim. Tais ações têm surtido efeito, e o número 6 do ranking mundial diz estar em um excelente momento.

''Estou vivendo a melhor fase da minha carreira, tive muito bons resultados nos últimos meses e consegui chegar aqui, em Paris, como quarto cabeça de chave para os Jogos Olímpicos. Para mim é bem natural e é importante eu saber que estou nessa briga por medalha’’, acrescentou ele.

Um dos destaques do Time Brasil, Hugo ressalta que os seus principais adversários, a partir do próximo sábado (dia 27), serão os chineses Wang Chuqin e Fan Zhendong, e o francês Félix Lebrun. Mas ele faz questão de valorizar os outros mesatenistas da chave.