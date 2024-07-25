Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tênis de mesa

Hugo Calderano usa o xadrez para relaxar entre os treinos

Quarto cabeça de chave nos Jogos Olímpicos Paris 2024, mesatenista diz estar vivendo a melhor fase da carreira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2024 às 10:00

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 10:00

Hugo Calderano já está na Vila Olímpica de Paris
Hugo Calderano já está na Vila Olímpica de Paris Crédito: Marina Ziehe/COB
Hugo Calderano optou recentemente por uma técnica de relaxamento nos intervalos dos seus intensos treinamentos. Perto de disputar a sua terceira edição dos Jogos Olímpicos, o mesatenista tem praticado xadrez online para descansar a mente.
''Nos últimos meses, eu joguei bastante xadrez nos meus tempos livres entre os treinos. Isso me ajuda a tirar um pouco o foco só do tênis de mesa. É importante continuar trabalhando o seu cérebro em outras áreas’’, comentou o atleta de 28 anos.
Outra tática de Hugo é se aprimorar no aprendizado de idiomas. Atualmente, ele fala sete: português, inglês, espanhol, alemão, francês, italiano e mandarim. Tais ações têm surtido efeito, e o número 6 do ranking mundial diz estar em um excelente momento.
''Estou vivendo a melhor fase da minha carreira, tive muito bons resultados nos últimos meses e consegui chegar aqui, em Paris, como quarto cabeça de chave para os Jogos Olímpicos. Para mim é bem natural e é importante eu saber que estou nessa briga por medalha’’, acrescentou ele.

Um dos destaques do Time Brasil, Hugo ressalta que os seus principais adversários, a partir do próximo sábado (dia 27), serão os chineses Wang Chuqin e Fan Zhendong, e o francês Félix Lebrun. Mas ele faz questão de valorizar os outros mesatenistas da chave.
"Claro que os chineses são os favoritos. Mas eu acredito que nos Jogos Olímpicos tudo seja possível, o tênis de mesa está muito aberto. Eu vou chegar no meu jogo muito bem preparado e focado’’, disse Calderano, que foi até as quartas de final em Tóquio 2020 e obteve a melhor campanha brasileira em Jogos Olímpicos.

Veja Também

Bruninho chega a cinco olimpíadas e exalta a força da camisa do Brasil

Bia Haddad “encara” número 1 do mundo em primeiro dia em Paris

Entenda a "treta" com o uniforme da delegação do Brasil nas Olimpíadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

paris Olimpíadas Olimpíadas 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados