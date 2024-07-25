Hugo Calderano usa o xadrez para relaxar entre os treinos

Hugo Calderano optou recentemente por uma técnica de relaxamento nos intervalos dos seus intensos treinamentos. Perto de disputar a sua terceira edição dos Jogos Olímpicos, o mesatenista tem praticado xadrez online para descansar a mente.
''Nos últimos meses, eu joguei bastante xadrez nos meus tempos livres entre os treinos. Isso me ajuda a tirar um pouco o foco só do tênis de mesa. É importante continuar trabalhando o seu cérebro em outras áreas’’, comentou o atleta de 28 anos.
Outra tática de Hugo é se aprimorar no aprendizado de idiomas. Atualmente, ele fala sete: português, inglês, espanhol, alemão, francês, italiano e mandarim. Tais ações têm surtido efeito, e o número 6 do ranking mundial diz estar em um excelente momento.
''Estou vivendo a melhor fase da minha carreira, tive muito bons resultados nos últimos meses e consegui chegar aqui, em Paris, como quarto cabeça de chave para os Jogos Olímpicos. Para mim é bem natural e é importante eu saber que estou nessa briga por medalha’’, acrescentou ele.
Um dos destaques do Time Brasil, Hugo ressalta que os seus principais adversários, a partir do próximo sábado (dia 27), serão os chineses Wang Chuqin e Fan Zhendong, e o francês Félix Lebrun. Mas ele faz questão de valorizar os outros mesatenistas da chave.
"Claro que os chineses são os favoritos. Mas eu acredito que nos Jogos Olímpicos tudo seja possível, o tênis de mesa está muito aberto. Eu vou chegar no meu jogo muito bem preparado e focado’’, disse Calderano, que foi até as quartas de final em Tóquio 2020 e obteve a melhor campanha brasileira em Jogos Olímpicos.