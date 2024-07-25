Bia Haddad “encara” número 1 do mundo em primeiro dia em Paris

Bia Haddad treinou com Iga Swiatek na quadra central de Roland Garros Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

Quadra central Philippe Chatrier de Roland Garros, de um lado a brasileira Bia Haddad, do outro a polonesa Iga Swiatek. Era um simples treinamento visando às disputas do torneio de simples feminino do tênis nos Jogos Olímpicos Paris 2024 – que começa no dia 27 de julho.

Mas, para Bia, o suficiente para despertar boas lembranças do local, quando, no ano passado, protagonizou um grande duelo pelas semifinais no Grand Slam francês, vencido pela polonesa, que viria a conquistar o tricampeonato do torneio.

“Foi um treino de adaptação, uma oportunidade de treinar aqui, neste lugar, a energia, as memórias que tenho desta quadra são muito especiais. E a Iga, sem dúvidas, é a melhor jogadora dos últimos anos, a maior jogadora da atualidade no saibro. É um prazer grande treinar junto com ela, sempre que podemos, a gente treina juntas. Agora é ajustar os últimos detalhes e se preparar bem para a primeira rodada – o torneio feminino de simples do tênis nos Jogos Olímpicos tem início no sábado, 27 de julho.

É a estreia de Bia Haddad em uma edição dos Jogos Olímpicos. Mesmo para uma jogadora experiente e vitoriosa no esporte, atual 22ª do ranking da ATP e que tenha participado dos principais torneio de tênis do mundo, Bia confessa sentir o frio na barriga por jogar pela primeira vez como atleta olímpica.