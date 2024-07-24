Com Didi Louzada, seleção de basquete desembarca na França

A seleção brasileira masculina de basquete desembarcou na França na noite desta terça-feira (23) para a disputa dos Jogos Olímpicos. A delegação chegou por volta das 19h (horário local) em Paris e seguiu diretamente para a cidade de Lille, a cerca de 200 km da capital francesa, local onde o Brasil vai disputar os jogos da primeira fase da competição.
A equipe, que conta com o capixaba Didi Louzada, é comandada pelo técnico croata Aleksandar Petrovic, que realizou a preparação para os Jogos em Zagreb, na Croácia, durante a última semana. Após conquistar a vaga em Paris-2024 no Pré-olímpico de Riga, na Letônia, no começo de julho, o time seguiu com 14 atletas para o período de treinos e aclimatação em solo europeu.
Nesta quarta-feira (24), a seleção realizou um amistoso em Lille contra o Canadá com portões fechados. A estreia nos Jogos Olímpicos está marcada para o próximo sábado (27), às 14h, contra a França. Nesta terça, Petrovic definiu a lista final com os doze atletas que vão disputar os Jogos. Com as recuperações de Yago Santos e Raulzinho, o time será o mesmo que venceu o pré-olímpico.