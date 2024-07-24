Com Didi Louzada, seleção de basquete desembarca na França

Nesta quarta-feira (24), a seleção realizou um amistoso em Lille contra o Canadá com portões fechados. A estreia nos Jogos Olímpicos está marcada para o próximo sábado (27), às 14h, contra a França. Nesta terça, Petrovic definiu a lista final com os doze atletas que vão disputar os Jogos. Com as recuperações de Yago Santos e Raulzinho, o time será o mesmo que venceu o pré-olímpico.