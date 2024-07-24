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Seleção

Com Marta, futebol feminino estreia em Paris nesta quinta-feira (25)

Com a atacante Marta chegando a sua sexta Olimpíada, futebol feminino é um dos destaques do dia de estreia do Time Brasil na França; estreia é contra a Nigéria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2024 às 17:31

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 17:31

Marta jogando futebol
Marta chega para a sexta e última olimpíada dela e quer encerrar com o inédito ouro Crédito: Miriam Jeske/COB
O Time Brasil começa nesta quinta-feira (25) a caminhada nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Neste primeiro dia de competição, três modalidades irão representar o país, destaque para o futebol feminino, que entra em campo às 14h diante da Nigéria, e para a Rainha Marta, de 38 anos, que chega em território francês para a sexta participação em uma Olimpíada.
São duas décadas desde a estreia da atacante em Atenas 2004, com apenas 18 anos. A caminhada rendeu à veterana brasileira duas medalhas – as pratas em Atenas 2004 e Pequim 2008.
Além de Marta, outras 17 jogadoras compõem a seleção feminina convocadas para as Olimpíadas de Paris, são: Adriana, Ana Vitória, Antônia, Duda Sampaio, Gabi Nunes, Gabi Portilho, Jheniffer, Kerolin, Lorena, Ludmilla, Marta, Rafaelle, Tainá, Tamires, Tarciane, Thais Ferreira, Yasmim e Yayá.

Um pouco antes, o handebol feminino estreia contra a Espanha, às 9h, e a capixaba Ana Cláudia Bolzan estará em quadra. Depois disso, é Brasil no tiro com arco. No feminino, Ana Luiza Caetano abre a quinta-feira de competições, às 4h30 (de Brasília). No masculino, Marcus D’Almeida, estreia às 9h15 (de Brasília).

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