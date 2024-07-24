Ana Cláudia Bolzan é a primeira capixaba em quadra nas Olimpíadas

Mesmo com a cerimônia abertura das Olimpíadas marcada para esta sexta-feira (26), alguns esportes começam um pouco antes. Entre eles está o handebol, que terá a capixaba Ana Cláudia Bolzan, natural de Mantenópolis. A jogadora é ponta do time de do Benfica, de Portugal. O jogo de estreia será contra a Espanha, às 9h desta quinta-feira (25).
A seleção brasileira joga novamente no domingo (28) às 4h da madrugada contra a Hungria. A fase de grupos termina na terça-feira (30) no confronto contra a seleção francesa, a anfitriã, às 14h.