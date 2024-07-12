Brasil fecha delegação com 277 atletas nos Jogos Olímpicos Paris 2024 Crédito: COB

Your browser does not support the audio element. Pela 1ª vez, mulheres serão 55% da delegação do Brasil nas Olimpíadas

A delegação brasileira nos Jogos Olímpicos Paris 2024 está fechada. Com 277 atletas em 39 modalidades, o Time Brasil vai ter maioria feminina pela primeira vez na história. Serão 153 mulheres, o que representa 55% do total — em Tóquio 2020 eram 47%.

Em Paris, o Time Brasil terá a terceira maior delegação da história, atrás apenas da delegação do Rio-2016 e Tóquio 2020 e empatada com Pequim 2008.

O maior número de vagas em esportes coletivos foi determinante para que as mulheres fossem maioria. Elas conseguiram vagas no futebol, vôlei, handebol e rugby, enquanto os homens conquistaram seus lugares apenas no vôlei e no basquete.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou nesta quinta-feira (11) o número total de atletas brasileiros que vão disputar as Olimpíadas de Paris. Pela primeira vez na história, a delegação terá mais mulheres do que homens.

Ao todo, 277 atletas brasileiros estarão em Paris, competindo em 39 modalidades diferentes. Serão 153 mulheres, ou seja, 55% da delegação. O número representa um aumento em relação à última edição da competição, onde elas representavam apenas 47% do total.

O maior número de vagas em esportes coletivos foi determinante para que as mulheres fossem maioria. Elas conseguiram vagas no futebol, vôlei, handebol e rugby, enquanto os homens conquistaram seus lugares apenas no vôlei e no basquete.

Em Paris, o Time Brasil terá a terceira maior delegação da história, ficando atrás apenas da delegação do Rio-2016 e Tóquio 2020 e empatada com Pequim 2008.

De acordo com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), a projeção é de que as mulheres também conquistem mais medalhas do que os homens em Paris.

“Existe, sim, uma chance real de termos mais medalhistas mulheres do que homens pela primeira vez em Jogos Olímpicos. No Pan de Santiago, foi a primeira vez em um evento multiesportivo que isso aconteceu. E a chance de ocorrer isso em Paris também é grande, porque temos mais mulheres na delegação e muitas delas com histórico recente de grandes desempenhos em nível internacional”, disse Rogério Sampaio, diretor-geral do COB e chefe da Missão Paris 2024.

A delegação brasileira segue o padrão do número de Paris-2024. Será a primeira edição em que haverá equidade de gênero, com as 10.500 vagas totais sendo preenchidas por 5.250 homens e 5.250 mulheres.

A Cerimônia de Abertura, às margens do Rio Sena, está marcada para o dia 26 de julho. No entanto, as partidas de rugby e futebol já começam em 24 de julho.

Modalidades com brasileiros

O Time Brasil estará em ação em 39 modalidades: Águas abertas, Atletismo, Badminton, Basquete (masculino), Boxe, Canoagem slalom, Canoagem velocidade, Ciclismo BMX Racing, Ciclismo BMX Freestyle, Ciclismo estrada, Ciclismo Mountain Bike, Esgrima, Futebol (feminino), Ginástica artística, Ginástica rítmica, Ginástica trampolim, Handebol (feminino), Hipismo Adestramento, Hipismo CCE, Hipismo Saltos, Judô, Levantamento de Pesos, Natação, Pentatlo moderno, Remo, Rúgbi (feminino), Saltos ornamentais, Skate, Surfe, Taekwondo, Tênis, Tênis de mesa, Tiro com arco, Tiro esportivo, Triatlo, Vela, Vôlei, Vôlei de praia e Wrestling.

Maior número de medalhas em uma edição

O Time Brasil conquistou 21 medalhas nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que foram disputados em 2021 por conta da pandemia. Foram 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes, feito que assegurou a 12ª colocação no quadro de medalhas, tanto em número de ouros quanto em quantidade total de medalhas.

Modalidade com mais pódios

O judô brasileiro foi ao pódio 24 vezes em Jogos Olímpicos (4 ouros, 3 pratas e 7 bronzes) e é a modalidade com a maior sequência de edições seguidas conquistando medalhas para o Time Brasil. São dez, desde Los Angeles 1984. Vela e atletismo dividem o segundo posto com 19 medalhas cada.

Atletas com mais participações