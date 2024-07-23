Por questões médicas, Darlan Romani fica fora das Olimpíadas de Paris

Darlan Romani estava ente os atletas brasileiros na delegação para a França, porém precisou desisdir dos Jogos Crédito: Alexandre Loureiro/COB

O campeão mundial e finalista olímpico do arremesso do peso, Darlan Romani pediu dispensa da equipe brasileira por questões médicas e não disputará os Jogos Olímpicos. Com isso, a delegação do Brasil em Paris 2024 passa a ter 275 atletas.

Após o Troféu Brasil, em São Paulo, no fim de junho, o atleta viajou para um camping de treinamento em León, na Espanha, mas retornou ao Brasil em 19 de julho por dores na região lombar. Após passar por tratamento fisioterápico e medicamentoso, não houve sucesso nos procedimentos.

Segundo o dr. André Guerreiro, médico da delegação brasileira, trata-se de recidiva de uma hérnia nas vértebras L4 e L5, na região lombar, que já foi tratada com correção cirúrgica há três anos e meio, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Darlan passará por nova cirurgia, com o dr. Renato Ueta, médico especialista em coluna, em São Paulo, o que impede a participação em Paris, que seria a terceira Olimpíada do atleta.