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Arremesso de peso

Por questões médicas, Darlan Romani fica fora das Olimpíadas de Paris

Campeão mundial indoor e finalista olímpico passará por cirurgia na região lombar; delegação do Brasil passa a ter, oficialmente, 275 atletas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2024 às 14:07

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 14:07

Darlan Romani estava ente os atletas brasileiros na delegação para a França, porém precisou desisdir dos Jogos Crédito: Alexandre Loureiro/COB
O campeão mundial e finalista olímpico do arremesso do peso, Darlan Romani pediu dispensa da equipe brasileira por questões médicas e não disputará os Jogos Olímpicos. Com isso, a delegação do Brasil em Paris 2024 passa a ter 275 atletas.
Após o Troféu Brasil, em São Paulo, no fim de junho, o atleta viajou para um camping de treinamento em León, na Espanha, mas retornou ao Brasil em 19 de julho por dores na região lombar. Após passar por tratamento fisioterápico e medicamentoso, não houve sucesso nos procedimentos.

Segundo o dr. André Guerreiro, médico da delegação brasileira, trata-se de recidiva de uma hérnia nas vértebras L4 e L5, na região lombar, que já foi tratada com correção cirúrgica há três anos e meio, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Darlan passará por nova cirurgia, com o dr. Renato Ueta, médico especialista em coluna, em São Paulo, o que impede a participação em Paris, que seria a terceira Olimpíada do atleta.
Em comunicado, o atleta agradeceu aos fãs, aos parceiros e aos patrocinadores pelo apoio neste momento difícil. Darlan é campeão mundial indoor em 2022, 4° lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, 4° no Mundial de Doha 2019 e bicampeão pan-americano (Lima-2019 e Santiago-2023).

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