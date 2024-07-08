Conheça os capixabas que irão representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris

Capixabas que vão disputar as Olimpíadas de Paris Crédito: Sabrina Cardoso/Arte A Gazeta

A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris está marcada para o dia 26 de julho e, até o momento, a delegação brasileira está levando 237 atletas, sendo onze que representam o Espírito Santo, em sete esportes diferentes: ginástica rítmica, atletismo, vôlei de raia, handebol, basquete, taekwondo e handebol de areia. Conheça os nomes que levarão as cores do ES a Paris.

Paulo André Camilo - Atletismo

Paulo André Camilo está confirmado nos Jogos Crédito: Wagner Carmo /CBAt

Paulo André Camilo, 25, que ficou mais conhecido após sua participação no Big Brother Brasil 2022, é hexacampeão do Troféu Brasil de Atletismo, semifinalista nos 100m rasos nos Jogos de Tóquio-2021 e campeão mundial de revezamento 4x100m com o Brasil, em 2019.

Déborah Medrado - Ginástica Rítmica

Deborah Medrado, 22, é uma ginasta nascida na Serra. E, junto com Sofia Madeira, foi a primeira capixaba confirmada nos Jogos de Paris. A vaga foi garantida em agosto de 2023, através do bom desempenho no Mundial de Ginástica Rítmica, na Espanha.

Deborah competiu no Pan-Americano de 2019 como capitã do time brasileiro e ganhou uma medalha de ouro no evento 3 aros + 2 maças; além de ter faturado medalhas de bronze no grupo geral e no evento 5 bolas. Esta será a segunda Olimpíada da capixaba, que esteve presente em Tóquio 2020.

Sofia Madeira - Ginástica Rítmica

Sofia Madeira Crédito: Acervo pessoal

Sofia Madeira, 20, também faz parte do time brasileiro de ginástica rítmica. A capixaba integrou o conjunto que, pela primeira vez, chegou ao pódio na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, na Grécia, em março de 2023. Este foi o primeiro pódio do Brasil na história da competição.

Com Déborah e o restante da seleção brasileira, Sofia conquistou a melhor participação na história de uma etapa da Copa do Mundo, que aconteceu em maio deste ano, em Portugal. Com a conquista de três medalhas: ouro na série mista (3 fitas e 2 bolas) e pratas no geral e nos 5 arcos.

André Stein - Vôlei de Praia

André, 29, é um dos principais nomes da modalidade no mundo atualmente. Ele e George, a sua dupla nestes Jogos, estão em 5º lugar no ranking mundial e, em maio, garantiram a primeira vaga do vôlei de praia masculino para Paris.

André foi o vencedor mais jovem de uma edição do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, disputado em 2017, na Áustria. Em 2020 ao lado de George, sagrou-se bicampeão do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e foi medalhista de ouro no Pan-Americano de Santiago, em 2023.

Didi Louzada - Basquete

Didi Louzada retornou ao elenco da Seleção Brasileira em 2022 Crédito: Reprodução / Twitter @AmeriCup

Didi, 24, atualmente joga como ala-armador do Flamengo, vice-campeão no Novo Basquete Brasil (NBB) deste ano. Natural de Cachoeiro de Itapemirim, buscou a vaga na última chance, através do título Pré-Olímpico da Letônia, neste domingo (7).

A carreira do capixaba começou em 2016, defendendo as cores do Franca (SP), mas ganhou ainda mais notoriedade depois de ser o 35º selecionado no Draft da NBA de 2019. Ele foi escolhido pelo Atlanta Hawks, mas foi envolvido em uma troca com o New Orleans Pelicans. Também vestiu as camisas do Portland Trail Blazers e do Cleveland Cavaliers.

Ana Cláudia Bolzan - Handebol

Nascida em Mantenópolis, Ana Cláudia Bolzan tem 27 anos e é ponta do time de handebol do Benfica, de Portugal. Antes de se mudar para a Europa, a capixaba ganhou notoriedade no Pinheiros, de São Paulo, onde atuou de 2015 a 2022.

Ana Cláudia faz parte do processo de renovação do handebol brasileiro, onde faz parte da Seleção desde a base. Essa será a primeira Olimpíada da capixaba.

Evandro e Arthur - Vôlei de Praia

Evandro e Arthur estão garantidos nas Olimpíadas de Paris Crédito: DHAVID NORMANDO/CBV

Evandro (RJ) e Arthur (PR), embora não sejam capixabas, carregam a bandeira do Espírito Santo desde que passaram a treinar nas areias de Vila Velha. Representando o clube Aest, localizado na Serra, a sintonia com terras capixabas é real. A vaga para os Jogos veio da melhor forma, ao conquistarem a medalha de ouro na etapa brasileira do Circuito Mundial, o Elite 16 de Brasília, em maio. A dupla brasileira bateu a seleção holandesa de virada na decisão e carimbou o passaporte.

Evandro, 33, foi vencedor do Campeonato Mundial de Viena, na Áustria, ao lado de André Stein - agora seu adversário nas Olimpíadas - e Arthur, 28, foi medalhista de ouro nos Campeonatos Mundiais Sub-19 e Sub-21.

Exibições

Nas Olimpíadas de Paris, também vão acontecer apresentações e torneios de exibição de novas modalidades. Nestes casos, três capixabas estão com os passaportes carimbados para Paris, sendo dois no Taekwondo por equipe mista, e uma no Handebol de Areia.

Mikaela e Pedro - Taekwondo

A capixaba Mikaela Oliveira foi convocada para torneio exibição de taekwondo nas Olimpíadas de Paris Crédito: Sesport/Divulgação

Mikaela Oliveira e Pedro Alves foram convocados pela federação para participar do Showcase Mixed Gender Team, uma exibição de taekwondo por equipes mistas, durante as Olimpíadas. Embora a modalidade não faça parte do programa oficial dos Jogos Olímpicos de 2024, o evento servirá como uma demonstração da competição, com o objetivo de oficializar a modalidade para Los Angeles 2028

Mikaela Oliveira, moradora da Serra, vai substituir a medalhista olímpica Sandy Macedo, que sofreu uma lesão e não poderá participar do evento. Em março, Mikaela participou do Grand Slam e conquistou a medalha de ouro na categoria adulta até 73kg e garantiu a vaga de titular na seleção brasileira, o que influenciou na decisão para ela representar o Brasil nesta exibição em Paris.

Pedro Alves será um dos capixabas que vai disputar as Olímpiadas de Paris Crédito: Reprodução/Instagram

Pedro Alves, nascido na Serra, conquistou a vaga ao garantir a medalha de bronze na etapa final da Copa do Mundo, realizada em dezembro, em Wuxi, na China, junto aos outros quatro lutadores da equipe. O atleta compete na categoria +87kg, e vem se destacando na modalidade nos últimos anos. Em agosto de 2023, ele conquistou o título de campeão brasileiro CBTKD, em Fortaleza, Ceará.

Patrícia Sheppa - Handebol de areia

Patrícia Scheppa, 36, vai integrar a equipe de Handebol de Praia, em um campeonato de exibição que visa pleitear um lugar definitivo no calendário olímpico. Foram montadas três seleções de atletas escolhidos pela Federação Internacional de Handebol (IHF), com oito atletas em cada, formando o All Star Team.

Nascida em Santa Teresa, Patrícia, eleita a melhor jogadora do mundo da modalidade em 2012, é tetracampeã mundial, bicampeã pan-americana, e foi escolhida e homenageada pela IHF como uma das lendas da modalidade - honraria que apenas 12 pessoas no mundo receberam.

Patrícia Scheppa é destaque no esporte que estará presente de forma não competitiva nas Olimpíadas de Paris Crédito: Acervo Pessoal

O projeto para que o esporte entre para o programa oficial das Olimpíadas iniciou em 2015, com uma exibição para o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), na Suíça, e agora o esporte estará em exibição em Paris.