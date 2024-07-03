Lesão não é grave, e Paulo André confirma que vai disputar a Olimpíada de Paris

Paulo André Camilo está confirmado nos Jogos Crédito: Wagner Carmo /CBAt

O velocista assegurou a classificação para a prova dos 100m rasos e também vai integrar a equipe de revezamento 4x100m, conforme convocação que será divulgada em breve pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). A confirmação veio quando a Federação Internacional de Atletismo (World Athletics) fechou o ranking olímpico, levando em conta as pontuações dos atletas no ranking mundial. Assim, Paulo André garantiu sua vaga, mesmo sem ter alcançado o índice olímpico de 10s00, com sua melhor marca oficial sendo 10s02.

Em suas redes sociais, Paulo André celebrou a conquista e refletiu sobre a jornada tumultuada até Paris, marcada pela pandemia e por uma série de eventos pessoais significativos. “Consegui a vaga nos 100m, graças a Deus, graças ao trabalho de toda a minha equipe. Foi um ciclo olímpico muito conturbado, bem movimentado, mais curto por causa da pandemia. Foram menos de três anos e quem me acompanha sabe que aconteceu muita coisa na minha vida neste período. Mas consegui voltar a competir e a vaga veio pelo ranking de pontos”, declarou.

Apesar de não atingir o índice, Paulo André se manteve competitivo e pontuou nas competições-chave, assegurando sua posição no ranking. Ele relembrou o momento doloroso no Troféu Brasil, onde liderava a prova antes da lesão que o tirou da corrida. "Na última Olimpíada, fui pelo índice, mas nessa eu não consegui. Eu tava depositando minha confiança no Troféu Brasil, mas tive a lesão. Mas consegui a vaga pelo ranking, consegui competir nas competições-chave pra pontuar e consegui essa vaga. Consegui com muita dedicação e muito esforço. É árduo, não é fácil. Todo mundo pensa que é só botar o tênis e sair correndo e não é. Essa é uma vaga muito disputada. Tô muito feliz, confiante e motivado pra estar em Paris", afirmou.

Paulo André via instagram Crédito: Instagram de Paulo André

Lesão

Sobre a recuperação, Paulo André explicou que, apesar da lesão, os exames não mostraram nada preocupante. "Na final eu tive uma lesão no posterior, fiz exames de imagem e não constatou nada de muito preocupante. Atrapalha a preparação, mas vou fazer de tudo. Tô me doando 500% pra correr o quanto antes. Vou me manter positivo o tempo todo pra curar dessa lesão o quanto antes. Vai ser difícil, não tá de boa, mas tem que sarar e tratar o quanto antes pra estar na pista e estar na Olimpíada 100%".

Paulo André acredita que, se não tivesse se lesionado, teria feito a melhor marca de sua carreira. “Ia ser a melhor prova a minha vida, ia ser a minha melhor marca e, consequentemente, eu ia conseguir o índice. Por uma fração de segundos, pensei que estava num sonho, tipo 'isso não tá acontecendo'. Senti uma dor muito grande mesmo, e não é dor física, é uma dor sentimental mesmo. Troféu Brasil é o meu xodó e senti muito por não poder completar essa prova”.