Paulo André se machuca na final dos 100m e Bardi leva o ouro no Troféu Brasil

Paulo André Camilo se lesionou na final dos 100 metros rasos no Troféu Brasil de Atletismo Crédito: CBAT/Reprodução

Uma lesão muscular no posterior da coxa impediu o velocista capixaba Paulo André Camilo de levar o ouro e a vaga olímpica na final dos 100m do Troféu Brasil, disputado no Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, nesta quinta-feira (27).

O velocista liderava a prova com vantagem, quando sentiu o problema e caiu. Felipe Bardi, segundo nas eliminatórias, acabou vencendo a prova com 10s05, muito perto do índice de 10s. Hygor Gabriel surpreendeu ao levar a prata (10s13), com Erick Cardoso em terceiro (10s19).

Paulo André chegou à final com o melhor tempo das semifinais: 10s12, perto do índice olímpico, superando os 10s23 de Felipe Bardi. Na final, estava bem, mas a queda após o problema na coxa trouxe preocupação. Ele tem ranking para estar em Paris, mas a lesão pode impedi-lo de competir em Paris. Faltam 29 dias para a olimpíada.