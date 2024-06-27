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Atletismo

Paulo André se machuca na final dos 100m e Bardi leva o ouro no Troféu Brasil

O capixaba não conseguiu alcançar o índice olímpico, porém tem ranking para estar nos Jogos de Paris. Definição sairá nos próximos dias, porém a lesão preocupa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jun 2024 às 18:39

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 18:39

Paulo André Camilo se lesionou na final dos 100 metros rasos no Troféu Brasil de Atletismo
Paulo André Camilo se lesionou na final dos 100 metros rasos no Troféu Brasil de Atletismo Crédito: CBAT/Reprodução
Uma lesão muscular no posterior da coxa impediu o velocista capixaba Paulo André Camilo de levar o ouro e a vaga olímpica na final dos 100m do Troféu Brasil, disputado no Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, nesta quinta-feira (27).
O velocista liderava a prova com vantagem, quando sentiu o problema e caiu. Felipe Bardi, segundo nas eliminatórias, acabou vencendo a prova com 10s05, muito perto do índice de 10s. Hygor Gabriel surpreendeu ao levar a prata (10s13), com Erick Cardoso em terceiro (10s19).
Paulo André chegou à final com o melhor tempo das semifinais: 10s12, perto do índice olímpico, superando os 10s23 de Felipe Bardi. Na final, estava bem, mas a queda após o problema na coxa trouxe preocupação. Ele tem ranking para estar em Paris, mas a lesão pode impedi-lo de competir em Paris. Faltam 29 dias para a olimpíada.
Paulo André saiu da pista em uma cadeira de rodas e não conseguiu segurar as lágrimas, dando pistas que o problema é grave e pode custar o sonho de buscar uma medalha olímpica.

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