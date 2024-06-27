Promessa do taekwondo capixaba vai disputar Pan-Americano no México

Gabriele Stein Meireles (colete azul) vai disputar o Pan-Americano de taekwondo, no México Crédito: Acervo Pessoal

Com apenas 17 anos, a capixaba Gabriele Stein Meireles, moradora de Domingos Martins, é uma das grandes revelações do Espírito Santo no taekwondo. A atleta foi convocada para o Pan-Americano da modalidade que vai acontecer na cidade de Queretaro, no México, de 25 a 28 de julho. Para garantir sua participação, Gabriele precisava de um patrocínio que foi firmado recentemente com a marca Bad Wolf, do grupo Coroa.

A promessa do esporte capixaba é titular da seleção brasileira na modalidade de poomsae juvenil e também reserva na modalidade kyorugi (luta) até 63 kg. Segundo Gabriele, desde que começou a praticar taekwondo em 2013, enfrentou grandes desafios para participar das competições, muitas vezes organizando rifas e noites de caldos para arrecadar fundos. Agora, ela comemora uma nova fase em sua carreira.

“Vou conseguir treinar de forma mais tranquila e focada nas competições que terei a certeza que poderei participar. É um sonho realizado. Planejo seguir minha carreira até o meu corpo falar chega. Sempre tentando superar meus limites”, afirmou a jovem.