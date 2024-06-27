Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Convocada

Promessa do taekwondo capixaba vai disputar Pan-Americano no México

Gabriele Stein Meireles, moradora de Domingos Martins, está pronta para a competição que vai acontecer na cidade de Queretaro, no México, de 25 a 28 de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2024 às 16:38

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 16:38

Gabriele Stein Meireles (colete azul) vai disputar o Pan-Americano de taekwondo, no México
Gabriele Stein Meireles (colete azul) vai disputar o Pan-Americano de taekwondo, no México Crédito: Acervo Pessoal
Com apenas 17 anos, a capixaba Gabriele Stein Meireles, moradora de Domingos Martins, é uma das grandes revelações do Espírito Santo no taekwondo. A atleta foi convocada para o Pan-Americano da modalidade que vai acontecer na cidade de Queretaro, no México, de 25 a 28 de julho. Para garantir sua participação, Gabriele precisava de um patrocínio que foi firmado recentemente com a marca Bad Wolf, do grupo Coroa.
A promessa do esporte capixaba é titular da seleção brasileira na modalidade de poomsae juvenil e também reserva na modalidade kyorugi (luta) até 63 kg. Segundo Gabriele, desde que começou a praticar taekwondo em 2013, enfrentou grandes desafios para participar das competições, muitas vezes organizando rifas e noites de caldos para arrecadar fundos. Agora, ela comemora uma nova fase em sua carreira.
“Vou conseguir treinar de forma mais tranquila e focada nas competições que terei a certeza que poderei participar. É um sonho realizado. Planejo seguir minha carreira até o meu corpo falar chega. Sempre tentando superar meus limites”, afirmou a jovem.
Para o sócio diretor do Grupo Coroa, Roberto Kautsky, é uma grande satisfação para a empresa poder contribuir com a carreira da atleta Gabriele, sendo ainda mais especial por estar na mesma região de Domingo Martins, sede da Coroa. “Consideramos o esporte uma peça extremamente importante para o desenvolvimento humano e regional, já que os atletas levam o nome do município e do estado para todo o Brasil e mundo. Estamos aqui na torcida pela nossa campeã”, afirmou Roberto.

Veja Também

Federação de Beach Tennis realiza 1º curso de arbitragem da modalidade no ES

Paulo André Camilo corre contra o tempo para conseguir vaga nas Olimpíadas

Time Brasil já conta com 56 medalhistas em Mundiais ou Jogos Olímpicos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados