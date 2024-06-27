Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  Paulo André Camilo corre contra o tempo para conseguir vaga nas Olimpíadas
Atletismo

Paulo André Camilo corre contra o tempo para conseguir vaga nas Olimpíadas

Com uma trajetória irregular, capixaba tem última oportunidade para se classificar para as Olimpíadas nesta quinta-feira (27)
Vitor Antunes

27 jun 2024 às 12:54

Paulo André Camilo ficou abaixo dos 10 segundos, mas não bateu recorde nos 100m
Paulo André Camilo batalha para classificar-se às Olimpíadas Crédito: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress
Paulo André Camilo não teve bons resultados nas classificatórias para as Olimpíadas e busca alcançar o índice nesta quinta-feira (27) no 47º Troféu Brasil Interclubes Masculino, que será realizado em São Paulo. Trata-se da última chance para o atleta ir aos Jogos de Paris nos 100 metros rasos.  Caso não alcance o índice de terminar a prova em até 10 segundos, até o domingo (30) ficará na expectativa se consegue ir pela sua colocação no ranking mundial. O treinador do atleta e seu pai, Carlos Camilo, é categórico: "Não é repescagem, mas a data final nacionalmente. Quem fez, fez".
Outra possibilidade ventilada pelo treinador é através do revezamento, em que o Brasil também aguarda a convocação pelo ranking. O time, composto por Rodrigo Nascimento, Renan Gallina, Erik Cardoso e Paulo André Camilo, no último torneio realizado em Nassau, nas Bahamas, ficou atrás de Alemanha, Libéria e Suíça. O ex-BBB pegou o bastão em segundo e foi ultrapassado pelos alemães, liberianos e suíços. 
Horários das provas do Troféu Brasil de Atletismo
Horários das provas do Troféu Brasil de Atletismo Crédito: CBT/Divulgação
A expectativa prossegue alta sobre o velocista, já que há um mês, P.A. foi ouro no Grande Prêmio Brasil de Atletismo realizado em Niterói (RJ). É justamente nesta categoria que reside a maior expectativa do técnico. "Nos 100 metros estamos trabalhando muito para conseguirmos o índice, e é neste que estamos focados".
"É isso que pretendemos, é o nosso desejo. Estamos trabalhando para irmos aos Jogos Olímpicos. Fé, foco e determinação não estão faltando. Estamos empenhados", diz ele.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Atletismo Corrida
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados