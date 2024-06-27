Paulo André Camilo corre contra o tempo para conseguir vaga nas Olimpíadas

Paulo André Camilo não teve bons resultados nas classificatórias para as Olimpíadas e busca alcançar o índice nesta quinta-feira (27) no 47º Troféu Brasil Interclubes Masculino, que será realizado em São Paulo. Trata-se da última chance para o atleta ir aos Jogos de Paris nos 100 metros rasos. Caso não alcance o índice de terminar a prova em até 10 segundos, até o domingo (30) ficará na expectativa se consegue ir pela sua colocação no ranking mundial. O treinador do atleta e seu pai, Carlos Camilo, é categórico: "Não é repescagem, mas a data final nacionalmente. Quem fez, fez".
Outra possibilidade ventilada pelo treinador é através do revezamento, em que o Brasil também aguarda a convocação pelo ranking. O time, composto por Rodrigo Nascimento, Renan Gallina, Erik Cardoso e Paulo André Camilo, no último torneio realizado em Nassau, nas Bahamas, ficou atrás de Alemanha, Libéria e Suíça. O ex-BBB pegou o bastão em segundo e foi ultrapassado pelos alemães, liberianos e suíços.
A expectativa prossegue alta sobre o velocista, já que há um mês, P.A. foi ouro no Grande Prêmio Brasil de Atletismo realizado em Niterói (RJ). É justamente nesta categoria que reside a maior expectativa do técnico. "Nos 100 metros estamos trabalhando muito para conseguirmos o índice, e é neste que estamos focados".
"É isso que pretendemos, é o nosso desejo. Estamos trabalhando para irmos aos Jogos Olímpicos. Fé, foco e determinação não estão faltando. Estamos empenhados", diz ele.