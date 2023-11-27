Com destaque para natação e atletismo, capixabas encerram participação no Parapan com 16 medalhas

Os jogos Parapan-Americanos de 2023 chegaram ao fim e o Brasil liderou o quadro de medalhas com 343 conquistas, sendo 156 ouros, 98 pratas e 89 bronzes. Entre os triunfos, os atletas que representam o Espírito Santo saíram de Santiago, no Chile, com 16 medalhas na mala: oito de ouro, seis de prata e duas de bronze, ajudando o país a conquistar a melhor marca na história dos Parapans.
O principal destaque entre os capixabas ficou com as atletas da natação. Ao todo, Patrícia Pereira e Mariana Gesteira faturam dez medalhas para o ES. Responsável por conquistar a primeira medalha do Brasil na competição, Patrícia deixou Santiago com cinco medalhas no peito.
- Ouro nos 50m peito S3
- Ouro no revezamento 4x50m livre
- Prata nos 150m medley S4
- Ouro no revezamento 4x50m medley
- Prata nos 50m livre S4
Também com cinco medalhas, Mari Gesteira teve resultados favoráveis em disputas individuais e também por equipe:
- Prata nos 50m livre S10
- Ouro no revezamento 4x100m medley
- Ouro nos 100m costas S9
- Ouro nos 100m livre S9
- Ouro no revezamento 4x100m livre
Outros destaques
Além das piscinas, o Espírito Santo foi bem representado nas pistas de atletismo, com um ouro, duas pratas e dois bronzes.
A medalha de ouro ficou com Daniel Mendes, que, acompanhado do guia Wendel Silva, venceu a disputa dos 400m T11. Já nos 100m T11, a dupla conquistou a prata, encerrando a participação no Parapan.
Também no atletismo, na disputa dos 100 e dos 400m T12, Marcos Oliveira conquistou duas pratas. Já nos 100 e nos 200m T12 feminino, Lorraine Aguiar conquistou duas medalhas de bronze junto do guia Fernando Martins.
O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Mizael Conrado, classificou o resultado como "extraordinário". O dirigente é bicampeão paralímpico de futebol de cegos (Atenas-2004 e Pequim-2008) e já foi eleito o melhor jogador do mundo em 1998.
"Mais de 100 medalhas conquistadas por atletas jovens. Realmente uma competição espetacular! Saímos daqui muito orgulhosos e muito emocionados com esse feito extraordinário dos nossos grandes atletas", comemorou.
A delegação brasileira viajou para o Parapan de Santiago com 324 atletas, sendo 190 homens e 134 mulheres, que representam 24 estados brasileiros em 17 modalidades. Entre eles, 132 (40,7%) eram estreantes, o que mostra um rejuvenescimento do grupo.
Mais capixabas
No Chile, o Espírito Santo contou ainda com Jéssica Santana, Ivanilde Silva, Paola Klokler, Maxcileide Santos (basquete em cadeira de rodas) e com Bruno Kiefer, que encerrou sua participação no Parapan com a sexta colocação no tiro esportivo.