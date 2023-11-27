Com destaque para natação e atletismo, capixabas encerram participação no Parapan com 16 medalhas

Mari Gesteira e Daniel Mendes garantiram medalhas para o ES nos Jogos Parapan-Americanos Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Os jogos Parapan-Americanos de 2023 chegaram ao fim e o Brasil liderou o quadro de medalhas com 343 conquistas, sendo 156 ouros, 98 pratas e 89 bronzes. Entre os triunfos, os atletas que representam o Espírito Santo saíram de Santiago, no Chile, com 16 medalhas na mala: oito de ouro, seis de prata e duas de bronze, ajudando o país a conquistar a melhor marca na história dos Parapans.

O principal destaque entre os capixabas ficou com as atletas da natação. Ao todo, Patrícia Pereira e Mariana Gesteira faturam dez medalhas para o ES. Responsável por conquistar a primeira medalha do Brasil na competição, Patrícia deixou Santiago com cinco medalhas no peito.

Ouro nos 50m peito S3

Ouro no revezamento 4x50m livre



Prata nos 150m medley S4



Ouro no revezamento 4x50m medley



Prata nos 50m livre S4



Também com cinco medalhas, Mari Gesteira teve resultados favoráveis em disputas individuais e também por equipe:

Prata nos 50m livre S10

Ouro no revezamento 4x100m medley



Ouro nos 100m costas S9



Ouro nos 100m livre S9



Ouro no revezamento 4x100m livre



Outros destaques

Além das piscinas, o Espírito Santo foi bem representado nas pistas de atletismo, com um ouro, duas pratas e dois bronzes.

A medalha de ouro ficou com Daniel Mendes, que, acompanhado do guia Wendel Silva, venceu a disputa dos 400m T11. Já nos 100m T11, a dupla conquistou a prata, encerrando a participação no Parapan.

Também no atletismo, na disputa dos 100 e dos 400m T12, Marcos Oliveira conquistou duas pratas. Já nos 100 e nos 200m T12 feminino, Lorraine Aguiar conquistou duas medalhas de bronze junto do guia Fernando Martins.

O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Mizael Conrado, classificou o resultado como "extraordinário". O dirigente é bicampeão paralímpico de futebol de cegos (Atenas-2004 e Pequim-2008) e já foi eleito o melhor jogador do mundo em 1998.

"Mais de 100 medalhas conquistadas por atletas jovens. Realmente uma competição espetacular! Saímos daqui muito orgulhosos e muito emocionados com esse feito extraordinário dos nossos grandes atletas", comemorou.

A delegação brasileira viajou para o Parapan de Santiago com 324 atletas, sendo 190 homens e 134 mulheres, que representam 24 estados brasileiros em 17 modalidades. Entre eles, 132 (40,7%) eram estreantes, o que mostra um rejuvenescimento do grupo.

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