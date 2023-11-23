Prêmio Brasil Olímpico 2023 chega com mudança de formato e novas categorias

Ginga, mascote do Time Brasil, no palco do Prêmio Brasil Olímpico Crédito: Luiza Moraes/COB

A maior premiação do esporte olímpico brasileiro se aproxima de mais uma edição. O Prêmio Brasil Olímpico 2023 acontece no dia 15 de dezembro, às 20h, na Cidade das Artes, Rio de Janeiro. Essa é a 24° edição do tradicional prêmio, que contará com novidades para este ano.

O PBO 2023 vai celebrar os melhores atletas, técnicos, revelações e equipes envolvidas com o movimento olímpico brasileiro. Além disso, a premiação vem para coroar um ano de conquistas importantes do Time Brasil, que encerrou a temporada quebrando recordes nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023.

Ao fim da maior competição multiesportiva das Américas, em outubro e novembro no Chile, o Brasil conquistou a segunda colocação geral e quebrou o recorde de medalhas totais (205) e o de medalhas de ouro conquistadas em uma mesma edição (66).

Dentro do novo formato do PBO 2023, as premiações serão entregues em uma dinâmica moderna e ágil. Além dos prêmios tradicionais aos melhores atletas de cada modalidade, esta edição conta com categorias inéditas: Retorno do Ano, Equipes do Ano (masculina e feminina) e Atleta Revelação. Somam-se a estes os tradicionais Atleta do Ano (masculino e feminino), Melhor das Modalidades, Prêmio Espírito Olímpico, Melhor Técnico Individual, Melhor Técnico Coletivo e Troféu Adhemar Ferreira da Silva.

“Queremos celebrar as conquistas de 2023, sobretudo dos recordes dos nossos atletas nos Jogos Pan-americanos de Santiago. Para isso, o Prêmio Brasil Olímpico é o espaço perfeito de reconhecimento e celebração conjunta, entre atletas, técnicos e todos os envolvidos com o esporte olímpico nacional nesse processo. Os resultados obtidos nos animam e nos dão uma responsabilidade de olhar para o futuro próximo, nos Jogos Olímpicos Paris 2024”, pontuou o presidente do COB, Paulo Wanderley.