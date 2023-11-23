Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Prêmio Brasil Olímpico 2023 chega com mudança de formato e novas categorias
Esporte

Prêmio Brasil Olímpico 2023 chega com mudança de formato e novas categorias

Evento que premia os melhores do ano no esporte olímpico brasileiro chega a sua 24° edição e será realizado no Rio de Janeiro, no dia 15 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2023 às 20:39

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 20:39

Ginga, mascote do Time Brasil, no palco do Prêmio Brasil Olímpico
Ginga, mascote do Time Brasil, no palco do Prêmio Brasil Olímpico Crédito: Luiza Moraes/COB
A maior premiação do esporte olímpico brasileiro se aproxima de mais uma edição. O Prêmio Brasil Olímpico 2023 acontece no dia 15 de dezembro, às 20h, na Cidade das Artes, Rio de Janeiro. Essa é a 24° edição do tradicional prêmio, que contará com novidades para este ano.
O PBO 2023 vai celebrar os melhores atletas, técnicos, revelações e equipes envolvidas com o movimento olímpico brasileiro. Além disso, a premiação vem para coroar um ano de conquistas importantes do Time Brasil, que encerrou a temporada quebrando recordes nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023.
Ao fim da maior competição multiesportiva das Américas, em outubro e novembro no Chile, o Brasil conquistou a segunda colocação geral e quebrou o recorde de medalhas totais (205) e o de medalhas de ouro conquistadas em uma mesma edição (66).
Dentro do novo formato do PBO 2023, as premiações serão entregues em uma dinâmica moderna e ágil. Além dos prêmios tradicionais aos melhores atletas de cada modalidade, esta edição conta com categorias inéditas: Retorno do Ano, Equipes do Ano (masculina e feminina) e Atleta Revelação. Somam-se a estes os tradicionais Atleta do Ano (masculino e feminino), Melhor das Modalidades, Prêmio Espírito Olímpico, Melhor Técnico Individual, Melhor Técnico Coletivo e Troféu Adhemar Ferreira da Silva.
“Queremos celebrar as conquistas de 2023, sobretudo dos recordes dos nossos atletas nos Jogos Pan-americanos de Santiago. Para isso, o Prêmio Brasil Olímpico é o espaço perfeito de reconhecimento e celebração conjunta, entre atletas, técnicos e todos os envolvidos com o esporte olímpico nacional nesse processo. Os resultados obtidos nos animam e nos dão uma responsabilidade de olhar para o futuro próximo, nos Jogos Olímpicos Paris 2024”, pontuou o presidente do COB, Paulo Wanderley.
Os vencedores das principais categorias serão escolhidos por um colegiado eleitoral de especialistas no esporte olímpico em votação até o dia 29 de novembro. Já o público será responsável por definir quais atletas levarão para casa os tradicionais prêmios de Atleta da Torcida e Prêmio Inspire e os novos Atleta Revelação e Retorno do Ano. A votação para essas premiações será anunciada em breve.

Veja Também

Retirada dos kits da Corrida das Luzes começa nesta quinta-feira (23)

Yamaguchi Falcão vai enfrentar mexicano em luta dos pesos-médios

Confira os horários das participações capixabas no Parapan-Americano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Olimpíadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados