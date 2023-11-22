Retirada dos kits da Corrida das Luzes começa nesta quinta-feira (23)

Corrida das Luzes chega à sua 10ª edição Crédito: Everton Nunes/Divulgação

A maior corrida noturna do Espírito Santo está chegando. No próximo sábado (25), acontece a tradicional Corrida das Luzes. A 10° edição da prova vai contar com a participação de 2.800 atletas, que podem retirar os seus kits a partir desta quinta-feira (23), das 10h às 22h, no Shopping Vitória. O ponto de entrega estará localizado no 2º piso, em frente à C&A. Na sexta (24) o horário de retirada permanece o mesmo do dia anterior e no sábado (25), será das 10h às 12h.

Os kits serão entregues aos atletas inscritos, mediante apresentação de documento de identidade ou outro que venha a substituí-lo oficialmente, conforme o regulamento. Poderão ser entregues também a outra pessoa, desde que tenha autorização por escrito e esteja portando documento pessoal para identificação.

A largada será na Prainha, em Vila Velha, às 20h, e a chegada em frente ao Tribunal de Justiça do Estado, na Enseada do Suá, em Vitória. O percurso de 7km é conhecido pelo seu visual inesquecível, passando pela Terceira Ponte, um dos principais cartões-postais do Estado.

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