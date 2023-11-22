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Retirada dos kits da Corrida das Luzes começa nesta quinta-feira (23)

Atletas que vão participar da prova precisam ir para o 2° piso do Shopping Vitória, próximo a C&A, para retirar o seu kit de corrida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2023 às 20:04

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 20:04

Corrida das Luzes
Corrida das Luzes chega à sua 10ª edição Crédito: Everton Nunes/Divulgação
A maior corrida noturna do Espírito Santo está chegando. No próximo sábado (25), acontece a tradicional Corrida das Luzes. A 10° edição da prova vai contar com a participação de 2.800 atletas, que podem retirar os seus kits a partir desta quinta-feira (23), das 10h às 22h, no Shopping Vitória. O ponto de entrega estará localizado no 2º piso, em frente à C&A. Na sexta (24) o horário de retirada permanece o mesmo do dia anterior e no sábado (25), será das 10h às 12h.
Os kits serão entregues aos atletas inscritos, mediante apresentação de documento de identidade ou outro que venha a substituí-lo oficialmente, conforme o regulamento. Poderão ser entregues também a outra pessoa, desde que tenha autorização por escrito e esteja portando documento pessoal para identificação.
A largada será na Prainha, em Vila Velha, às 20h, e a chegada em frente ao Tribunal de Justiça do Estado, na Enseada do Suá, em Vitória. O percurso de 7km é conhecido pelo seu visual inesquecível, passando pela Terceira Ponte, um dos principais cartões-postais do Estado.

Serviço

Retirada dos Kits - Corrida das Luzes 2023
  • Data: de 23 a 25/11 (de quinta a sábado)
  • Local: Shopping Vitória - 2 piso, em frente à C&A
  • Horário: quinta (23) e sexta (24), das 10h às 22h, e sábado (25) das 10h às 12h.

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