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Boxeador capixaba

Yamaguchi Falcão vai enfrentar mexicano em luta dos pesos-médios

O anúncio do embate foi feito nas redes sociais do pugilista na manhã desta quarta-feira (22), onde o capixaba classificou a luta como uma oportunidade de ouro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2023 às 15:13

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 15:13

Yamaguchi Falcão, pugilista capixaba
Yamaguchi Falcão, pugilista capixaba Crédito: Divulgação
O capixaba Yamaguchi Falcão vai subir ao ringue para enfrentar o mexicano Jaime Munguía, em luta válida pela categoria peso-médio (até 72,5 kg).
O anúncio do embate foi feito nas redes sociais do pugilista do Espírito Santo na manhã desta quarta-feira (22), onde Yamaguchi classificou a luta como uma oportunidade de ouro, afirmando que “está pronto”.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Yamaguchi explicou que sua equipe está trabalhando para confirmar data e local do embate.
“Será uma luta que será uma verdadeira oportunidade para disputar o cinturão do mundo. Afinal, vencendo esse embate terei a chance de chegar aos grandes campeões como Janibek Alimkhanuly e outros”, disse o atleta.
De acordo com Yamaguchi, Munguía é um adversário rápido e com grande experiência. Mesmo assim, isso não será um empecilho, já que o capixaba afirmou que subirá ao ringue com um único objetivo: a vitória.
“Ele é um atleta de nome e que a Golden Boy vem trabalhando bem com ele. Tenho certeza que minha vitória em cima dele vai abrir novas portas e mostrar meu boxe ao mundo”.

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