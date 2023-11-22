Yamaguchi Falcão vai enfrentar mexicano em luta dos pesos-médios

Yamaguchi Falcão, pugilista capixaba Crédito: Divulgação

O capixaba Yamaguchi Falcão vai subir ao ringue para enfrentar o mexicano Jaime Munguía, em luta válida pela categoria peso-médio (até 72,5 kg).

O anúncio do embate foi feito nas redes sociais do pugilista do Espírito Santo na manhã desta quarta-feira (22), onde Yamaguchi classificou a luta como uma oportunidade de ouro, afirmando que “está pronto”.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Yamaguchi explicou que sua equipe está trabalhando para confirmar data e local do embate.

“Será uma luta que será uma verdadeira oportunidade para disputar o cinturão do mundo. Afinal, vencendo esse embate terei a chance de chegar aos grandes campeões como Janibek Alimkhanuly e outros”, disse o atleta.

De acordo com Yamaguchi, Munguía é um adversário rápido e com grande experiência. Mesmo assim, isso não será um empecilho, já que o capixaba afirmou que subirá ao ringue com um único objetivo: a vitória.