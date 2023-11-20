Com destaque para capixaba, Brasil lidera quadro de medalhas no ParaPan

Patrícia Pereira abriu o quadro de medalhas para o Brasil Crédito: Alessandra Cabral

Com início no último sábado (18), os jogos ParaPan-Americanos de Santiago estão sendo dominados pelo Brasil, que já lidera o quadro de medalhas com 77 triunfos. Entre as 33 medalhas de ouro conquistadas no Chile, duas delas são da nadadora capixaba Patricia Pereira, que mostrou ótimo desempenho na disputa 50m peito SB3, com o tempo de 58s19 e no revezamento 4x50m livre, onde faturou mais um ouro.

Já na manhã desta segunda-feira (20), a capixaba conquistou a prata nos 150m medley. Ainda no sábado, Mari Gesteira, outra atleta que representa o ES, também faturou a prata na natação na disputa dos 50m livre S10.

Patrícia, inclusive, foi a responsável por conquistar a primeira medalha do país na competição, ao mesmo tempo em que quebrou o recorde parapan-americano, feito muito comemorado nas redes sociais.

Brasil em alta

Além das conquistas das capixabas, o Brasil tem mostrado desempenho satisfatório até aqui, acumulando medalhas no ciclismo, levantamento de peso, tiro esportivo, tênis de mesa e judô.

Com 77 medalhas conquistadas até a manhã desta segunda-feira, o Brasil lidera com folga o quadro da competição, seguido por Estados Unidos e Argentina, que detêm 33 e 29 medalhas, respectivamente.

Mais capixabas

Além de Patrícia, também carregando a bandeira do Espírito Santo, outros nove competidores representam o Estado no Chile: Daniel Mendes, Marcos Oliveira e Lorraine Aguiar (atletismo), Jéssica Santana, Ivanilde Silva, Paola Klokler e Maxcileide Ramos (basquete em cadeira de rodas), Bruno Kiefer (tiro esportivo), Mariana Gesteira (natação).