Kartódromo em Vitória recebe seletiva para o Mundial de Kart em 2024

Mundial de Kart de 2023 aconteceu na Bélgica Crédito: KWC/Divulgação

O automobilismo está crescendo no Espírito Santo. Cada vez mais pessoas vem se interessando pelo esporte e alugando karts, seja para lazer, seja para competir. Por isso, o estado foi escolhido para sediar uma das etapas da seletiva para o Campeonato Mundial de Kart, que acontece em julho de 2024, no kartódromo da Granja Viana, em São Paulo.

A seletiva será no kartódromo de Jardim Camburi, Vitória, no dia 24 de fevereiro do próximo ano. Serão 60 pilotos de todo o Brasil que vão disputar dez vagas no Mundial. Dessas dez vagas, duas serão destinadas para os melhores pilotos capixabas da seletiva, que vão ganhar o direito de disputar a competição de forma gratuita.

O Campeonato Mundial acontece todo ano em um país diferente. Na edição em 2023, a sede foi na Bélgica, e para o próximo ano o Brasil foi escolhido para receber a competição. Serão 150 pilotos brasileiros e 150 pilotos de países do mundo todo, como Japão, Austrália e Estados Unidos. Diversas categorias serão premiadas, como o melhor piloto geral, a categoria júnior (até 17 anos), a categoria master (acima de 40 anos) e também a categoria feminina.

O presidente da associação Fãs de Kart, Renato Pereira, atribuiu a realização da seletiva no Espírito Santo ao crescimento da modalidade no estado. "Estamos vivendo um boom do esporte. O nosso kartódromo está lotado todos os dias, praticamente não temos mais vagas para dezembro e já fechamos muitas locações de kart no mês de novembro. O organizador da parte brasileira do Mundial e proprietário da FAtv, Rafael Santini, percebeu o crescimento das participações dos atletas capixabas nas competições nacionais e nos convidou para sediar uma etapa da seletiva nacional", contou.