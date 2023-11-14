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Automobilismo

Kartódromo em Vitória recebe seletiva para o Mundial de Kart em 2024

Competição acontece em fevereiro e vai classificar os dez melhores pilotos para o Campeonato Mundial, que acontecerá na Granja Viana, em São Paulo
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

14 nov 2023 às 16:55

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 16:55

Mundial de Kart de 2023 aconteceu na Bélgica
Mundial de Kart de 2023 aconteceu na Bélgica Crédito: KWC/Divulgação
O automobilismo está crescendo no Espírito Santo. Cada vez mais pessoas vem se interessando pelo esporte e alugando karts, seja para lazer, seja para competir. Por isso, o estado foi escolhido para sediar uma das etapas da seletiva para o Campeonato Mundial de Kart, que acontece em julho de 2024, no kartódromo da Granja Viana, em São Paulo.
A seletiva será no kartódromo de Jardim Camburi, Vitória, no dia 24 de fevereiro do próximo ano. Serão 60 pilotos de todo o Brasil que vão disputar dez vagas no Mundial. Dessas dez vagas, duas serão destinadas para os melhores pilotos capixabas da seletiva, que vão ganhar o direito de disputar a competição de forma gratuita.
O Campeonato Mundial acontece todo ano em um país diferente. Na edição em 2023, a sede foi na Bélgica, e para o próximo ano o Brasil foi escolhido para receber a competição. Serão 150 pilotos brasileiros e 150 pilotos de países do mundo todo, como Japão, Austrália e Estados Unidos. Diversas categorias serão premiadas, como o melhor piloto geral, a categoria júnior (até 17 anos), a categoria master (acima de 40 anos) e também a categoria feminina.
O presidente da associação Fãs de Kart, Renato Pereira, atribuiu a realização da seletiva no Espírito Santo ao crescimento da modalidade no estado. "Estamos vivendo um boom do esporte. O nosso kartódromo está lotado todos os dias, praticamente não temos mais vagas para dezembro e já fechamos muitas locações de kart no mês de novembro. O organizador da parte brasileira do Mundial e proprietário da FAtv, Rafael Santini, percebeu o crescimento das participações dos atletas capixabas nas competições nacionais e nos convidou para sediar uma etapa da seletiva nacional", contou.
Renato destaca também o crescimento da participação feminina no esporte. "Estou impressionado com a participação feminina no kartódromo. Cerca de 30 a 40% das nossas locações são feitas por mulheres. Temos um grupo de WhatsApp com as mulheres que frequentam a pista e estamos com planos para realizar a Copa Feminina de Kart Amador em 2024", celebrou.

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